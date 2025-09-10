Sikorski, după ce Orban a susținut că incursiunea dronelor rusești în Polonia dovedește că politica Ungariei pro-pace este cea rezonabilă: “Nu, Viktor. Dovedește că ar trebui să renunți la rezerve și să condamni agresiunea Rusiei”

Ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, l-a admonestat public pe premierul Ungariei, Viktor Orbán, cerându-i pe X să „condamne agresiunea Rusiei” asupra Ucrainei și Poloniei, potrivit The Guardian.

Într-o postare anterioară, Orbán a declarat solidaritatea Ungariei cu Polonia, calificând incursiunea drept „inacceptabilă”, dar a adăugat că incidentul i-a reafirmat opinia că „politica noastră de a face apel la pace … este rezonabilă și rațională”.

„A trăi în umbra unui război este plin de riscuri și pericole. Este timpul să punem capăt acestui lucru! În acest scop, sprijinim eforturile președintelui @realDonaldTrump care vizează realizarea păcii”, a spus el.

Răspunzând la postarea sa, Sikorski a spus:

„Nu, Victor. Incidentul dovedește că ar trebui să renunți la rezerve și să condamni agresiunea Rusiei.

Îți cerem să deblochezi plata fondurilor UE pentru apărare, să aprobi sancțiuni mai dure împotriva agresorului și să-ți retragi veto-ul asupra începerii negocierilor de aderare a Ucrainei la UE.”