Siegfried Mureşan, europarlamentar PNL, a votat la Bruxelles: Am votat pentru o Românie europeană, pentru o Românie onestă

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan spune că a votat, vineri, la alegerile prezidenţiale, pentru „o Românie europeană şi onestă”, transmite Agerpres.

„Tocmai am votat pentru o Românie europeană, pentru o Românie onestă. Haideţi la vot!”, a scris Mureşan pe Facebook.

Într-un mesaj video pe aceeaşi reţea de socializare, Mureşan a transmis că a votat la prima oră la Bruxelles.

„Vă îndemn pe toţi care sunteţi în diaspora să căutaţi cea mai apropiată secţie de votare şi să ieşiti la vot. Pentru mine, astăzi, alegerea a fost foarte uşoară. Am votat pentru România europeană, am votat ca munca noastră din ultimii ani să nu fi fost degeaba, am votat să mergem înainte, nu înapoi, cu seriozitate, aşa cum ştiu că fiecare dintre dumneavoastră sunteţi. Mă gândesc acum, astăzi şi mâine în principal, la românii din diaspora care deja aveţi posibilitatea să votaţi pentru munca serioasă şi cinstită pe care aţi făcut-o până acum, care merită apreciere. E important ca România să rămână un partener de încredere, să fie văzută în continuare de toată lumea ca o ţară serioasă şi o ţară care să fie bine condusă în viitor. Pentru mine, astăzi, alegerea a fost uşoară, a fost simplă. Între seriozitate şi neseriozitate, întotdeauna voi alege seriozitatea”, a mai spus europarlamentarul liberal.

Vineri este prima zi de vot în diaspora la alegerile prezidenţiale din acest an.

Prima secţie de votare din străinătate s-a deschis la ora locală 7:00 (joi seara, ora 22:00, ora României) la Auckland, Noua Zeelandă.