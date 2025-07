Sesizare penală in rem pentru mortalitatea faunei din Târnava Mică în urma poluării cu sare

Directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Mediu (DJM) Mureş din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, Cristina Pui, a declarat, vineri, că a fost depusă o sesizare penală in rem în cazul mortalităţii faunei din râul Târnava Mică, inclusiv specii de peşti strict protejate şi, posibil, a populaţiei de castori, în urma poluării cu sare a râului după inundarea Salinei Praid, transmite Agerpres.

„Având în vedere monitorizările efectuate, s-a întocmit o sesizare care a fost transmisă organelor de cercetare penală, având în vedere că am constatat mortalitatea faunei în sectorul de râu Târnava Mică, mai ales Sovata-Sângeorgiu de Pădure, în special specii de peşti strict protejate (dunăriţa, boarţa etc.), specii nevertebrate, apoi agravarea habitatului prioritar de interes comunitar. Vorbim de arinişuri, apoi posibila dispariţie a populaţiilor de castori – o specie strict protejată şi care este dependentă ecologic de habitatul riveran – şi impactul negativ asupra reţelei ecologice natura 2000, având în vedere că râul Târnava Mică în judeţul Mureş traversează două arii naturale protejate, vorbim de râul Târnava Mică şi Dealurile Târnavei Mici – Bicheş. Am solicitat declanşarea urmăririi penale in rem. Vrem să cunoaştem pagubele, prejudiciul de mediu, costurile pentru refacerea mediului şi aşa mai departe”, a afirmat Cristina Pui într-o conferinţă de presă.

Potrivit acesteia, Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate – Direcţia Judeţeană de Mediu Mureş, începând cu data de 12 iunie desfăşoară activităţi de monitorizare în zona râului Târnava Mică, în sectorul cuprins între Sovata şi Sângeorgiu de Pădure şi Bălăuşeri-Târnăveni.

„Din informaţiile pe care le deţinem, am văzut că (…) şase exemplare de castor au murit în urma acestei poluări cu cloruri. Colegii mei care efectuează monitorizări în fiecare zi au observat că mai există peşti care vin de pe afluenţi, unde noi am efectuat şi activităţi de relocare. Chiar la început, în 14-15 iunie, am relocat 200 de kilograme de puiet de peşte pe pârâul Solocma”, a arătat Cristina Pui.