G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Serviciul Starlink a fost „în pană pe întreaga linie de front” în…

starlink satelit
sursa foto: Wikimedia Commons

Serviciul Starlink a fost „în pană pe întreaga linie de front” în Ucraina, în contextul unei întreruperi globale / Serviciul este vital pentru spitale, şcoli şi unităţi militare

Articole15 Sep 0 comentarii

Starlink, serviciul de internet prin satelit deţinut de Elon Musk, a suferit o întrerupere globală luni, care a afectat inclusiv linia frontului din Ucraina, relatează publicația Kyiv Independent, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Serviciul a devenit vital pentru spitale, şcoli şi unităţi militare de pe linia frontului din toată Ucraina.

„Starlink este din nou nefuncţional pe întreaga linie a frontului”, a scris pe Telegram comandantul ucrainean al războiului cu drone, Robert Brovdi.

Downdetector, platforma care urmăreşte întreruperile de serviciilor de telecomunicaţii, a raportat zeci de mii de reclamaţii ale utilizatorilor din întreaga lume.

Compania a declarat că investighează cauza.

Aproape o oră mai târziu, Brovdi a raportat că începea să se „restabilească treptat” conectivitatea..

Întreruperea este a doua din ultimele luni.

Miza este mare pentru Ucraina, deoarece Starlink a înlocuit o mare parte din infrastructura de comunicaţii distrusă a ţării şi serviciul susţine conectivitatea atât civilă, cât şi militară.

De la începutul invaziei ruseşti la scară largă din 2022, Kievul a primit peste 50.000 de terminale Starlink, Polonia furnizând aproape 30.000, cea mai mare contribuţie din partea unei singure ţări.

Dependenţa Ucrainei de Starlink a fost complicată anterior de tensiunile cu Elon Musk. Reuters a informat în iulie 2023 că miliardarul a ordonat dezactivarea temporară a acoperirii prin satelit peste regiunea Herson în timpul unei contraofensive ucrainene în 2022, stârnind îngrijorări cu privire la vulnerabilitatea sistemelor critice din cauza unei singure decizii private.

Starlink, operat de SpaceX al lui Musk, furnizează servicii de internet prin intermediul unei constelaţii de sateliţi pe orbită joasă şi este utilizat pe scară largă în zone îndepărtate şi în zone de conflict.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Zelenski anunță că Ucraina înregistrează progrese în zonele de frontieră din Sumî / „Unităţile noastre continuă să avanseze în direcţia frontierei de stat a Ucrainei”

Articole15 Sep • 345 vizualizări
0 comentarii

Polonia: Incursiunile dronelor rusești au fost teste pentru NATO, avertizează ministrul de externe Sikorski

Articole14 Sep • 259 vizualizări
0 comentarii

Ucraina ar putea reduce intenționat calitatea comunicaţiilor mobile / Dronele echipate cu camere care transmit imagini necesită o conexiune 4G pentru a funcţiona

Articole14 Sep • 641 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.