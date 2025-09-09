Senatorul AUR Andrei Dîrlău, declarații cu tentă rasistă și conspiraționistă de la tribuna Senatului: „Se încurajează metisarea rasială în Europa / Populațiile autohtone sunt înlocuite de migranți afro-asiatici”

Senatorul partidului extremist AUR Andrei Dîrlău a formulat o serie de acuzații conspiraționiste cu tentă rasistă de la tribuna Senatului, acuzând Bruxelles-ul că “pioritizează interesele globaliste în detrimentul identității europene” și că încurajează, prin politicile în materie de migrație, “imigrația și metisarea rasială” și “un amestec etnic forțat”.

Senatorul a făcut aceste declarații în cadrul dezbaterilor din Senat legate de Proiectul de hotărâre referitoare la propunerea de regulament a Parlamentului European și al Consiliului de modificare a regulamentului 1348/2024 în ceea ce privește întocmirea unei liste a țărilor de origine sigură la nivelul UE , Com 186.

Ce a declarat senatorul AUR:

“Bruxelles-ul știm că centralizează politicile migraționist subminând suveranitatea statelor și prioritizând interese globaliste în detrimentul identității europene.

Deși prezentată ca o simplificare, propunerea ar mări fluxurile migratorii masive din Africa și Asia, accelerând deteriorarea echilibrului demografic și cultural al Europei.

Ea permite statelor să respingă cereri de azil fără examinare pe fond transferând migranții în țări terțe fără conexiune.

Se vor încuraja imigrația și metisarea rasială proces în care în Europa se produce un amestec etnic forțat prin migrație.

Populațiile autohtone, cu rată scăzută de natalitate, sunt astfel înlocuite de migranți afro-asiatici.

În Franța, Germania, Suedia, proporția populației non-europene a crescut cu 20% în ultimii 20 de ani, ducând la pierderea majorității etnice în mari orașe.

Eliminarea efectului suspensiv automat al contestațiilor migranților contra deciziilor de inadmisibilitate va crește riscul de abuzuri și de litigii.

Deja Europa are asimilare inversă.

Populația nativă e forțată să se adapteze culturii migranților, cu zone urbane dominate de practici afro-islamice unde se contestă legea europeană, numitele no-go zones.

Com-ul va masca fenomenul permițând intrări masive sub pretextul…” (În acest moment, senatorului i s-a tăiat microfonul, pentru depășirea timpului alocat).

Regulamentul de stabilire a unei proceduri comune în materie de protecție internațională în Uniune și de abrogare a Directivei 2013/32/UE are ca obiectiv declarat “ raționalizarea, simplificarea și a armonizarea măsurile procedurale ale statelor membre prin instituirea unei proceduri comune de protecție internațională în Uniune”.

„O politică comună în domeniul azilului care se bazează pe aplicarea deplină și globală a Convenției de la Geneva privind statutul refugiaților din 28 iulie 1951, astfel cum a fost completată prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967 (denumită în continuare „Convenția de la Geneva”), este un element constitutiv al obiectivului Uniunii Europene de a crea în mod progresiv un spațiu de libertate, securitate și justiție deschis resortisanților țărilor terțe și apatrizilor care solicită protecție în Uniune. O astfel de politică ar trebui să fie guvernată de principiul solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii între statele membre, inclusiv pe plan financiar”. Detalii, aici



Înregistrarea video a declarațiilor poate fi urmărită mai jos, de la min 55.