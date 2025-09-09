G4Media.ro
Senatorul AUR Andrei Dîrlău, declarații cu tentă rasistă și conspiraționistă de la…

Andrei Dîrlău darlau
Foto: Andrei Dîrlău / FB

Senatorul AUR Andrei Dîrlău, declarații cu tentă rasistă și conspiraționistă de la tribuna Senatului: „Se încurajează metisarea rasială în Europa /  Populațiile autohtone sunt înlocuite de migranți afro-asiatici”

Articole9 Sep

Senatorul partidului extremist AUR Andrei Dîrlău a formulat o serie de acuzații conspiraționiste cu tentă rasistă de la tribuna Senatului, acuzând Bruxelles-ul că “pioritizează interesele globaliste în detrimentul identității europene” și că încurajează, prin politicile în materie de migrație, “imigrația și metisarea rasială” și “un amestec etnic forțat”.

Senatorul a făcut aceste declarații în cadrul dezbaterilor din Senat legate de Proiectul de hotărâre referitoare la propunerea de regulament a Parlamentului European și al Consiliului de modificare a regulamentului 1348/2024 în ceea ce privește întocmirea unei liste a țărilor de origine sigură la nivelul UE , Com 186.

Ce a declarat senatorul AUR:

  • “Bruxelles-ul știm că centralizează politicile migraționist subminând suveranitatea statelor și prioritizând interese globaliste în detrimentul identității europene.
  • Deși prezentată ca o simplificare, propunerea ar mări fluxurile migratorii masive din Africa și Asia, accelerând deteriorarea echilibrului demografic și cultural al Europei.
  • Ea permite statelor să respingă cereri de azil fără examinare pe fond transferând migranții în țări terțe fără conexiune.
  • Se vor încuraja imigrația și metisarea rasială proces în care în Europa se produce un amestec etnic forțat prin migrație.
  • Populațiile autohtone, cu rată scăzută de natalitate, sunt astfel înlocuite de migranți afro-asiatici.
  • În Franța, Germania, Suedia, proporția populației non-europene a crescut cu 20% în ultimii 20 de ani, ducând la pierderea majorității etnice în mari orașe.
  • Eliminarea efectului suspensiv automat al contestațiilor migranților contra deciziilor de inadmisibilitate va crește riscul de abuzuri și de litigii.
  • Deja Europa are asimilare inversă.
  • Populația nativă e forțată să se adapteze culturii migranților, cu zone urbane dominate de practici afro-islamice unde se contestă legea europeană, numitele no-go zones.
  • Com-ul va masca fenomenul permițând intrări masive sub pretextul…” (În acest moment, senatorului i s-a tăiat microfonul, pentru depășirea timpului alocat).

Regulamentul de stabilire a unei proceduri comune în materie de protecție internațională în Uniune și de abrogare a Directivei 2013/32/UE are ca obiectiv declarat “ raționalizarea, simplificarea și a armonizarea  măsurile procedurale ale statelor membre prin instituirea unei proceduri comune de protecție internațională în Uniune”.

„O politică comună în domeniul azilului care se bazează pe aplicarea deplină și globală a Convenției de la Geneva privind statutul refugiaților din 28 iulie 1951, astfel cum a fost completată prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967 (denumită în continuare „Convenția de la Geneva”), este un element constitutiv al obiectivului Uniunii Europene de a crea în mod progresiv un spațiu de libertate, securitate și justiție deschis resortisanților țărilor terțe și apatrizilor care solicită protecție în Uniune. O astfel de politică ar trebui să fie guvernată de principiul solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii între statele membre, inclusiv pe plan financiar”. Detalii, aici

Înregistrarea video a declarațiilor poate fi urmărită mai jos, de la min 55.

 

Tags: ,
  1. Ce e rasist si conspirationist la ce a spus? Nu exista no go zones in orasele vest europene? Nu exista zone in care etnicii europeni sunt minoritari? Nu exista migratie masiva din tari africane si asiatice catre UE? Ce e fals si rasist in afirmatiile astea?

    • Calmează-te, Goguță… Stim că ai îngrijorări că vei ajunge posedat de patru centrafricani, dar dacă îți iei olanzapina la timp vei fi mI bine.

    • Conceptul de „metisare rasială” este rasist. Nu există rase umane distincte, ăsta este un concept pseudoștiințific, care era acceptat pe vremuri, dar acum se știe că e depășit, vezi cercetarea antropologică și mai ales cea genetică. Sunt decenii de când s-a descifrat genomul uman, poate învățăm ceva din asta.

      „No-go zones” sunt foarte puține și foarte rare în orașele vest-europene. Nu spun că nu există, dar ele vorbesc mai mult despre capacitatea societății și autorităților respective de a asigura ordinea, decât despre masivitatea migrației. Există migrație către UE, iar asta trebuie văzută ca un semn bun, că UE este un loc cu prosperitate și generator de prosperitate, și tratată corespunzător.

      Problematica migrației nu este rasială, ci culturală. Nu trebuie făcută distincție după rasă, ci după țara de origine, și ne trebuie niște criterii unice la nivel european. De unde dezbaterea de față, care e pe tema unui astfel de regulament unic european care identifică țările terțe de origine ale imigranților care pot fi considerate sigure, după diverse criterii obiective.

      De la un senator, te aștepți să vină cu argumente raționale, pertinente și, mai ales, actuale. Nu cu concepte de secol XIX ca „metisare rasială” sau alte marote ieșite dintr-o minte tulbure, irațională, needucată și stăpânită de frici.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.