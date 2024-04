Seinfeld: Comedia de televiziune este ucisă de extrema stângă, de corectitudinea politică și de oamenii care se îngrijorează atât de mult că îi ofensează pe alții/ Stand-up-urile „au cu adevărat libertatea” de a depăși limita

Jerry Seinfeld a declarat într-un interviu acordat publicației The New Yorker, că „rahaturile P.C.” (political correctness) și „extrema stângă” fac să dispară comedia de televiziune. Seinfeld este un simbol al comediei datorită serialului său omonim de la NBC, difuzat între 1989 și 1998, dar spune că telespectatorii nu se mai înghesuie la televizor pentru a-și lua doza de comedie așa cum au făcut-o timp de decenii, scrie Variety.

„Nimic nu afectează cu adevărat comedia. Oamenii au mereu nevoie de ea. Au nevoie atât de mult de ea și nu o primesc”, a declarat Seinfeld. „Pe vremuri, când te duceai acasă la sfârșitul zilei, cei mai mulți oameni spuneau: ‘Oh, a început „Cheers”. Oh, a început „MASH”. Oh, a început „Mary Tyler Moore”. A început „All in the Family”. Te așteptai să fie ceva amuzant pe care să-l vedem la televizor în seara asta. Ei bine, ghici ce… unde sunt? Acesta este rezultatul extremei stângi și al prostiilor P.C. și al oamenilor care se îngrijorează atât de mult să nu-i jignească pe ceilalți.”

Seinfeld a remarcat că fanii comediei „merg acum să vadă comici stand-up pentru că nu suntem supravegheați de nimeni. Publicul ne controlează pe noi. Noi știm când nu suntem pe drumul cel bun. Știm instantaneu și ne adaptăm instantaneu. Dar când scrii un scenariu și acesta ajunge în patru sau cinci mâini diferite, comitete, grupuri – „Iată ce credem noi despre această glumă”. Ei bine, ăsta este sfârșitul comediei tale.”

„Am făcut un episod din [‘Seinfeld’] în anii ’90 în care Kramer decide să înceapă o afacere în care îi pune pe oamenii fără adăpost să tragă ricșe pentru că, așa cum spune el, „Oricum sunt afară””, a continuat el. „Credeți că aș putea difuza acel episod astăzi?…Am scrie un alt banc cu Kramer și ricșa astăzi. Nu am face acea glumă. Am veni cu o altă glumă. Mută porțile ca la slalom. Cultura – porțile se mișcă. Treaba voastră este să fiți suficient de agili și de inteligenți încât, oriunde vor pune porțile, eu să fac poarta.”

Seinfeld a continuat să sublinieze că „stand-up-urile” sunt cele care „au cu adevărat libertatea” de a depăși limita când vine vorba de comedie în zilele noastre, sugerând în continuare că rețelele de televiziune nu mai sunt interesate să facă ceva care să supere și să jignească mulțimea P.C..

Cu filmul său de pe Netflix „Unfrosted”, care va fi difuzat în luna mai, Seinfeld a făcut turul presei timp de câteva săptămâni și și-a expus gândurile sale tranșante despre starea Hollywoodului. El a proclamat că „industria cinematografică s-a terminat” într-un interviu recent acordat revistei GQ.

„Filmul nu mai ocupă vârful în ierarhia socială, culturală, așa cum a ocupat-o în cea mai mare parte a vieții noastre”, a spus el. „Când ieșea un film, dacă era bun, mergeam cu toții să îl vedem. Cu toții am discutat despre el. Citeam replici și scene care ne plăceau. Acum trecem printr-un furtun de apă, încercând doar să vedem.”

Așadar, ce a înlocuit filmul, dacă a înlocuit ceva? „Depresia? Starea de rău? Aș spune confuzie. Dezorientarea a înlocuit industria cinematografică”, a răspuns Seinfeld. „Toți cei pe care îi cunosc în showbiz, în fiecare zi, se întreabă: „Ce se întâmplă? Cum reușești să faci asta? Ce ar trebui să facem acum?””.