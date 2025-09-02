Şeful Statului Major General german declară că a suferit şi el interferenţe GPS în timpul unor călătorii cu avionul

Inspectorul general al Bundeswehrului, Carten Breuer, cel mai înalt ofiţer militar din Germania, a declarat luni că şi el a suferit interferenţe GPS în timpul unor călătorii cu avionul, după ce s-a aflat că aeronava preşedintei Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, ar fi suferit interferenţe de acest tip, presupuse a proveni din Rusia, în timp ce călătorea duminică spre Bulgaria, informează EFE, preluată de Agerpres.

„Nu vă pot spune ce se află în spatele acestui lucru; nu am încă nicio evaluare militară suplimentară”, a declarat Breuer într-o conferinţă de presă la Berlin, când a fost întrebat despre incidentul suferit de Von der Leyen.

„Dar vă pot spune că l-am experimentat şi eu personal. Călătoream cu un avion, un avion militar, care a fost afectat. Nu este tocmai plăcut”, a dezvăluit el, fără a intra în detalii despre momentul în care s-a produs, deşi a subliniat că piloţii pot, în general, „depăşi” interferenţele şi că, în cazul menţionat, au reacţionat într-un mod „foarte sigur”.

Breuer a avertizat că Germania şi restul Europei sunt constant ameninţate de „sabotaj, spionaj, influenţă hibridă şi acţiuni hibride”, acte care pot fi adesea atribuite unor actori statali, inclusiv Rusiei.

Potrivit unor publicaţii media precum Focus, aeronava inspectorului general al Bundeswehr a suferit interferenţe în timp ce zbura spre nord, deasupra Mării Baltice, şi, cu o altă ocazie, în timp ce călătorea în Lituania pentru a participa la exerciţii militare.

La rândul său, inspectorul Marinei, viceamiralul Jan Christian Kaack, a confirmat că interferenţele GPS sunt „la ordinea zilei, atât împotriva ţintelor militare, cât şi a celor civile”.

Astfel, el a reamintit închiderea temporară a aeroportului Tartu din Estonia din cauza riscului pentru decolări şi aterizări, precum şi perturbarea navigaţiei în arhipelagul Stockholm, unde „poţi fi sigur de poziţia ta doar dacă ai o hartă pe hârtie”.

CE a confirmat luni că avionul cu care preşedinta instituţiei călătorea duminică în Bulgaria a suferit interferenţe GPS, presupuse a proveni din Rusia, deşi avionul a aterizat fără incidente.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Comisiei, Arianna Podesta, autorităţile bulgare au informat executivul european că suspectează că „această interferenţă flagrantă a fost efectuată de Rusia”.