G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Șeful Federaţiei Silva o acuză pe ministra Mediului de abuz în serviciu…

sediu-romsilva ministerul mediului
Foto: Ministerul Mediului

Șeful Federaţiei Silva o acuză pe ministra Mediului de abuz în serviciu pentru că a organizat o dezbatere publică pentru alegerea directorului Romsilva

Anchete26 Aug 2 comentarii

Silviu Geană, preşedinte sindicatului din Romsilva, a acuzat-o pe ministra Mediului, Diana Buzăianu, de un presupus abuzu în serviciu pentru că a organizat o dezbatere cu mai mulți membri ai societății civile în cadrul procesului de selectare a unui director interimar al Romsilva, potrivit TVR Info.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ministra Mediului a calificat acuzația drept ”jenantă”.

Iată schimbul de replici, potrivit TVR Info:

Silviu Geană, preşedinte Federaţia Silva: Această dezbatere, bine primită în rândul opiniei publice după cum se vede, nu poate schimba sau mai bine zis nu trebuie să influenţeze decizia CA a Romsilva. Dorim să atragem atenţia şi cu privire la necesitatea evitării unor situaţii care pot fi încadrate în sfera abuzului în serviciu, reglementat de articol 297 Cod Penal.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: Doamne, cât de jos, cât de jos este nivelul. Să ziceţi că o dezbatere publică, să aruncaţi cuvântul de abuz în serviciu pentru o dezbatere publică, cât de frică vă este de societatea civilă, cât de frică vă este de transparenţă. (intervine, din nou, liderul de sindicat: Reiau încă o dată cele şase aşteptări pe care le avem). Da, cele şase aşteptări… Pe care aţi terminat-o cu abuzul în serviciu pentru că se face o dezbatere publică. Jenant.

17 persoane au rămas în competiţie pentru poziția de director general interimar. El urmează să fie ales desemnat marți de Consiliul de Administraţie, pentru un mandat de cinci luni.

Selecţia unui nou director interimar vine în urma planului de reorganizare a Romsilva, propus de Ministerul Mediului. Acesta prevede reducerea cu 90% a numărului de directori şi reducerea numărului de direcţii silvice de la 42 la 12.

Romsilva este controlată de statul român și a fost în centrul unui scandal legat de bonusurile acordate șefilor, în condițiile unei performanțe economice slabe.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

2 comentarii

  1. „normal”, padurile nu sunt ale romanilor, sunt a unei clici de la PSDNLUDMR sa le taie cum vor ei

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.