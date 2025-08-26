Șeful Federaţiei Silva o acuză pe ministra Mediului de abuz în serviciu pentru că a organizat o dezbatere publică pentru alegerea directorului Romsilva

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Silviu Geană, preşedinte sindicatului din Romsilva, a acuzat-o pe ministra Mediului, Diana Buzăianu, de un presupus abuzu în serviciu pentru că a organizat o dezbatere cu mai mulți membri ai societății civile în cadrul procesului de selectare a unui director interimar al Romsilva, potrivit TVR Info.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ministra Mediului a calificat acuzația drept ”jenantă”.

Iată schimbul de replici, potrivit TVR Info:

Silviu Geană, preşedinte Federaţia Silva: Această dezbatere, bine primită în rândul opiniei publice după cum se vede, nu poate schimba sau mai bine zis nu trebuie să influenţeze decizia CA a Romsilva. Dorim să atragem atenţia şi cu privire la necesitatea evitării unor situaţii care pot fi încadrate în sfera abuzului în serviciu, reglementat de articol 297 Cod Penal.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: Doamne, cât de jos, cât de jos este nivelul. Să ziceţi că o dezbatere publică, să aruncaţi cuvântul de abuz în serviciu pentru o dezbatere publică, cât de frică vă este de societatea civilă, cât de frică vă este de transparenţă. (intervine, din nou, liderul de sindicat: Reiau încă o dată cele şase aşteptări pe care le avem). Da, cele şase aşteptări… Pe care aţi terminat-o cu abuzul în serviciu pentru că se face o dezbatere publică. Jenant.

17 persoane au rămas în competiţie pentru poziția de director general interimar. El urmează să fie ales desemnat marți de Consiliul de Administraţie, pentru un mandat de cinci luni.

Selecţia unui nou director interimar vine în urma planului de reorganizare a Romsilva, propus de Ministerul Mediului. Acesta prevede reducerea cu 90% a numărului de directori şi reducerea numărului de direcţii silvice de la 42 la 12.

Romsilva este controlată de statul român și a fost în centrul unui scandal legat de bonusurile acordate șefilor, în condițiile unei performanțe economice slabe.