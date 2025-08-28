Şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, anunţă că va candida la funcţia de secretar general al ONU

Directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a declarat miercuri că va candida la funcţia de secretar general al ONU, informează EFE, preluată de Agerpres.

„Voi candida la funcţia de secretar general al ONU”, a confirmat diplomatul argentinian, întrebat de EFE despre această chestiune în timpul unei întâlniri cu presa la Washington.

Grosi declarase anul acesta că se gândeşte să candideze pentru a-l înlocui pe Antonio Guterres când acesta va părăsi funcţia în ianuarie 2027, dar până acum nu confirmase că o va face.

„Roţile au început să se învârtă”, a explicat Grossi, asigurând că procesul de oficializare a candidaturii sale va începe „în următoarele săptămâni”.

Actualul director al agenţiei nucleare a ONU a declarat, de asemenea, că a discutat despre candidatura sa în timpul întâlnirii pe care a avut-o miercuri cu secretarul de stat american Marco Rubio la Washington.

Grossi, diplomat de carieră cu o vastă experienţă în domeniile energiei nucleare şi neproliferării, a fost ambasadorul Argentinei în Austria din 2013 până în 2019, anul în care a devenit director general al AIEA.

Conform unei reguli nescrise, secretarul general al ONU este stabilit ca urmare a unei „rotaţii” între continente – excluzând America de Nord, care este deja considerată a fi centrul unei mari puteri -, următorul mandat urmând să-i revină Americii Latine.