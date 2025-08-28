G4Media.ro
Şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, anunţă că va candida…

Şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, anunţă că va candida la funcţia de secretar general al ONU

Directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a declarat miercuri că va candida la funcţia de secretar general al ONU, informează EFE, preluată de Agerpres.

„Voi candida la funcţia de secretar general al ONU”, a confirmat diplomatul argentinian, întrebat de EFE despre această chestiune în timpul unei întâlniri cu presa la Washington.

Grosi declarase anul acesta că se gândeşte să candideze pentru a-l înlocui pe Antonio Guterres când acesta va părăsi funcţia în ianuarie 2027, dar până acum nu confirmase că o va face.

„Roţile au început să se învârtă”, a explicat Grossi, asigurând că procesul de oficializare a candidaturii sale va începe „în următoarele săptămâni”.

Actualul director al agenţiei nucleare a ONU a declarat, de asemenea, că a discutat despre candidatura sa în timpul întâlnirii pe care a avut-o miercuri cu secretarul de stat american Marco Rubio la Washington.

Grossi, diplomat de carieră cu o vastă experienţă în domeniile energiei nucleare şi neproliferării, a fost ambasadorul Argentinei în Austria din 2013 până în 2019, anul în care a devenit director general al AIEA.

Conform unei reguli nescrise, secretarul general al ONU este stabilit ca urmare a unei „rotaţii” între continente – excluzând America de Nord, care este deja considerată a fi centrul unei mari puteri -, următorul mandat urmând să-i revină Americii Latine.

