Şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, anunţă că va candida la funcţia de secretar general al ONU
Directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a declarat miercuri că va candida la funcţia de secretar general al ONU, informează EFE, preluată de Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Voi candida la funcţia de secretar general al ONU”, a confirmat diplomatul argentinian, întrebat de EFE despre această chestiune în timpul unei întâlniri cu presa la Washington.
Grosi declarase anul acesta că se gândeşte să candideze pentru a-l înlocui pe Antonio Guterres când acesta va părăsi funcţia în ianuarie 2027, dar până acum nu confirmase că o va face.
„Roţile au început să se învârtă”, a explicat Grossi, asigurând că procesul de oficializare a candidaturii sale va începe „în următoarele săptămâni”.
Actualul director al agenţiei nucleare a ONU a declarat, de asemenea, că a discutat despre candidatura sa în timpul întâlnirii pe care a avut-o miercuri cu secretarul de stat american Marco Rubio la Washington.
Grossi, diplomat de carieră cu o vastă experienţă în domeniile energiei nucleare şi neproliferării, a fost ambasadorul Argentinei în Austria din 2013 până în 2019, anul în care a devenit director general al AIEA.
Conform unei reguli nescrise, secretarul general al ONU este stabilit ca urmare a unei „rotaţii” între continente – excluzând America de Nord, care este deja considerată a fi centrul unei mari puteri -, următorul mandat urmând să-i revină Americii Latine.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Şeful AIEA anunţă că a plecat la Kiev pentru o inspecţie „esenţială” în ceea ce priveşte securitatea nucleară
Agenţia Internaţională a Energiei Atomice cere ”rezultate” pentru a evita ”războiul” înaintea întoarcerii lui Trump, Iranul se opune oricăror presiuni
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.