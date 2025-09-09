Ședințele Consiliului Local Constanța se vor ține în format fizic, au decis judecătorii / Decizia nu este definitivă / Primarul Vergil Chițac a continuat să organizeze ședințele în format online și după terminarea pandemiei COVID

Instanța a decis, marți, ca ședințele Consiliului Local Constanța să se desfășoare în format fizic. Decizia Tribunalului Constanța nu este definitivă, însă instanța a hotărât să suspende efectele regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, prin care ședințele se puteau organiza în format online, până la soluționarea definitivă, notează Info Sud-Est.

Felicia Ovanesian, consilier local independent, a deschis un proces în instanță pentru anularea și suspendarea executării hotărârii Consiliului Local Constanța prin care a fost adoptat regulamentul de organizare și funcționare, în februarie 2025.

Minuta instanței:

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Ovanesian Felicia Nadina, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului Constanţa. Admite cererea de intervenție accesorie formulată de intervenienții accesoriu Florin Daniel Cocargeanu, Cătălin Florin Iacob și Edward Ilyus Nedelcu, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului Constanţa. Constată nulitatea actului administrativ constând în HCLM Constanţa nr. 67/2025, adoptată de Consiliul Local al Municipiului Constanţa. Dispune suspendarea efectelor HCLM Constanţa nr. 67/2025, adoptată de Consiliul Local al Municipiului Constanţa, până la soluționarea definitivă a cererii privind anularea acesteia, înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța sub nr. ds.2553/118/2025. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Constanţa. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței”.

În ședința ordinară de la sfârșitul lunii august, primarul Constanței, Vergil Chițac, a transmis că va convoca ședințele Consiliului Local în format fizic, „data viitoare”. A urmat ședința extraordinară din 5 septembrie 2025, care s-a desfășurat tot în format online.

Reamintim că, într-un alt dosar, primarul Constanței, Vergil Chițac, este obligat, în primă instanță, să convoace ședințele Consiliului Local Constanța, în format fizic. Decizia Tribunalului Constanța din aprilie 2025 nu este definitivă. Primarul Vergil Chițac a făcut recurs. Felicia Ovanesian, fostul city manager al Constanței, l-a acționat în instanță pe primarul liberal Vergil Chițac, pentru convocarea ședințelor Consiliului Local în format on-line.

Context

La Constanța, ședințele Consiliului Local se desfășoară în format on-line încă din primul mandat al primarului liberal Vergil Chițac. Acestea s-au desfășurat în acest format, inițial, în contextul pandemiei de COVID-19.

Excepția a fost în decembrie 2024, atunci când au fost aleși viceprimarii Constanței, Costin Răsăuțeanu (PSD) și Ionuț Rusu (PNL), deși inițial, Consiliul Local fusese convocat de primarul Vergil Chișac tot în format on-line. Citește mai multe aici.

Consilierii locali USR i-au cerut lui Vergil Chițac să organizeze ședințele în format fizic, în mandatul trecut. Primarul a făcut trimitere la Codul Administrativ.

„Nu e vorba de pandemie, e vorba că dă voie Codul Administrativ din 2019 ca ședințele să se întâmple și on-line, atunci nu era pandemia”, răspundea Vergil Chițac în iulie 2023, în momentul în care a fost întrebat de liderul consilierilor locali USR, Florin Cocargeanu de acest subiect.

Un alt pretext de care primarul s-a folosit în urmă cu doi ani pentru a nu organiza ședințele de CL în format fizic era căldura din timpul verii și faptul că aerul condiționat nu ar fi funcționat în sala de ședință.