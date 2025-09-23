Șase milioane de euro pentru reabilitarea malurilor celui mai mare parc din Constanța / Cine sunt firmele câștigătoare și ce bani au mai luat de la stat

Primăria Constanța a semnat, marți, un contract de 6 milioane de euro pentru reabilitarea malurilor celui mai mare parc din municipiu, după mai bine de un an de când a fost lansată licitația, transmite Info Sud-Est.

Parcul Tăbăcărie este cel mai mare din Constanța, face legătura cu intrarea în stațiunea Mamaia și mai multe bucăți din el au fost retrocedate de fostul primar Radu Mazăre, condamnat definitiv în 2019 la 9 ani de închisoare, pentru aceste tranzacții. Vezi detalii aici și aici. Tot în vremea primarului Mazăre o felie din parc a fost vândută către un investitor privat, defrișată și pe ea s-a construit City Mall.

Malurile lacului Tăbăcărie, care dă numele parcului, sunt distruse de aproape două decenii și nu au fost reabilitate, în special din cauza unor blocaje instituționale între Primăria Constanța și Apele Române. În cele din urmă, în urmă cu doi ani, administrația locală a demarat reabilitarea parcului și a malurilor. Vezi detalii aici.

Licitația de reabilitare a fost câștigată de asocierea de firme Dewatering & Silent Piling SRL și Eli & Den Trading SRL. Finanțarea va fi făcută din bugetul local.

