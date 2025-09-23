G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Șase milioane de euro pentru reabilitarea malurilor celui mai mare parc din…

maluri parc tabacarie constanta
sursa foto: Petruț Iacob / Info Sud-Est

Șase milioane de euro pentru reabilitarea malurilor celui mai mare parc din Constanța / Cine sunt firmele câștigătoare și ce bani au mai luat de la stat

Constanța, Orașul meu23 Sep 0 comentarii

Primăria Constanța a semnat, marți, un contract de 6 milioane de euro pentru reabilitarea malurilor celui mai mare parc din municipiu, după mai bine de un an de când a fost lansată licitația, transmite Info Sud-Est. 

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Parcul Tăbăcărie este cel mai mare din Constanța, face legătura cu intrarea în stațiunea Mamaia și mai multe bucăți din el au fost retrocedate de fostul primar Radu Mazăre, condamnat definitiv în 2019 la 9 ani de închisoare, pentru aceste tranzacții. Vezi detalii aici și aici. Tot în vremea primarului Mazăre o felie din parc a fost vândută către un investitor privat, defrișată și pe ea s-a construit City Mall.

Malurile lacului Tăbăcărie, care dă numele parcului, sunt distruse de aproape două decenii și nu au fost reabilitate, în special din cauza unor blocaje instituționale între Primăria Constanța și Apele Române. În cele din urmă, în urmă cu doi ani, administrația locală a demarat reabilitarea parcului și a malurilor. Vezi detalii aici.

Licitația de reabilitare a fost câștigată de asocierea de firme Dewatering & Silent Piling SRL și Eli & Den Trading SRL. Finanțarea va fi făcută din bugetul local.

Citește integral pe Info Sud-Est. 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ședințele Consiliului Local Constanța se vor ține în format fizic, au decis judecătorii / Decizia nu este definitivă / Primarul Vergil Chițac a continuat să organizeze ședințele în format online și după terminarea pandemiei COVID

Constanța9 Sep • 4.853 vizualizări
0 comentarii

FOTO Primăria Constanța acuză ”vandalizarea Cazinoului” proaspăt reabilitat

Constanța5 Iun 2025
0 comentarii

Primarul Constanței a afișat în oraș un mesaj despre cum USR s-ar fi opus proiectelor europene / USR, care strânge semnături pentru demiterea lui Vergil Chițac, îl acuză de fake-news și publică un proces verbal din Consiliul Local

Articole, Constanța, Orașul meu31 Mar 2025
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.