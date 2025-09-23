Secretarul general al NATO, mesaj pentru Rusia: Suntem pregătiți să vă întâmpinăm / Alianța s-a reunit pentru a impune unele măsuri după intrarea a trei avioane de vânătoare rusești în spațiul aerian al Estoniei

NATO a acționat „rapid și decisiv” ca răspuns la mai multe încălcări recente ale spațiului aerian de către Rusia, a declarat marți secretarul general Mark Rutte, respingând criticile potrivit cărora Alianța nu este pregătită să facă față provocărilor tot mai frecvente din partea Moscovei, relatează Politico.

NATO a trimis, vineri, în misiune mai multe avioane de vânătoare după ce trei aeronave rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian estonian timp de 12 minute. La începutul acestei luni, Moscova a trimis drone și în Polonia și România.

„Avem toate sistemele defensive necesare pentru a ne asigura că putem apăra fiecare centimetru din teritoriul aliat”, a declarat Rutte reporterilor. „Asta am demonstrat atât în cazul Poloniei, cât și în cazul Estoniei.”

Membrii Alianței s-au reunit marți după ce Estonia a invocat articolul 4 din Tratatul NATO, declanșând consultări urgente între aliați.

Într-o declarație publicată după reuniune, ambasadorii NATO au afirmat că „nu se vor lăsa descurajați de acțiunile iresponsabile ale Rusiei și că nu vor renunța la angajamentul lor durabil de a sprijini Ucraina”.

„Rusia nu trebuie să aibă nicio îndoială: NATO și aliații săi vor utiliza, în conformitate cu dreptul internațional, toate instrumentele militare și non-militare necesare pentru a ne apăra”, se mai arată în declarație.

Întâlnirea a avut loc după ce Norvegia și Danemarca au detectat drone în spațiul lor aerian luni seara, ceea ce a determinat închiderea temporară a aeroporturilor din Oslo și Copenhaga. Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat marți că „nu poate exclude” implicarea Rusiei, acuzație respinsă de Kremlin.

Ca răspuns la apariția dronelor rusești în Polonia, Rutte a anunțat lansarea misiunii „Eastern Sentry” pentru a consolida apărarea flancului estic al Alianței.

Acest incident, în care avioane NATO în valoare de milioane de euro au doborât drone ieftine fabricate din lemn și spumă, a stârnit critici potrivit cărora Alianța nu este pregătită pentru amenințările aeriene crescânde și războiul „low-cost” al Moscovei — cel puțin din punct de vedere economic.