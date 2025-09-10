Secretarul general al NATO denunţă „comportamentul periculos” al Rusiei după incursiunea unor drone ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a denunţat miercuri „comportamentul periculos” al Rusiei după incursiunea unor drone ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei, la care Alianţa Nord-Atlantică a răspuns „foarte eficient”, relatează agenția de știri AFP.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

O „evaluare completă” este în curs, însă indiferent dacă această incursiune a fost „intenţionată sau nu, este absolut iresponsabilă şi periculoasă”, a declarat Mark Rutte în cadrul unei conferinţe de presă, transmite Agerpres.

„Mesajul meu către Putin este clar: puneţi capăt războiului din Ucraina (…) încetaţi să ne mai încălcaţi spaţiul aerian şi să ştiţi că suntem vigilenţi şi vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a adăugat el.

Varşovia şi aliaţii săi au denunţat miercuri o „provocare” din partea Rusiei, după ce drone au pătruns în spaţiul aerian polonez în timpul unui atac nocturn asupra Ucrainei, iar mai multe dintre aceste drone au fost interceptate de forţele poloneze şi cele ale NATO.

Aceasta este „prima dată când avioane ale NATO s-au confruntat cu potenţiale ameninţări în spaţiul aerian aliat”, a declarat un purtător de cuvânt al SHAPE, cartierul general al forţelor NATO în Europa.

Avioane F-16 poloneze şi aeronave F-35 olandeze au intervenit pentru a „confrunta” această incursiune a dronelor în spaţiul aerian al Poloniei. Au fost activate şi baterii germane Patriot, sisteme de apărare antiaeriană de fabricaţie americană, prezente în Polonia, a mai spus purtătorul de cuvânt.

La operaţiune a participat şi un avion italian de supraveghere aeriană, a mai spus aceeaşi sursă.

Întrebat dacă pătrunderea dronelor în spaţiul aerian polonez a fost un act intenţionat, Rutte a spus că este necesar să se aştepte o „evaluare completă” a situaţiei, în colaborare cu autorităţile poloneze.

Incidentul cu drone din noaptea de marţi spre miercuri a dovedit, totodată, şi eficacitatea sistemelor de apărare ale Alianţei, a subliniat Rutte.

Potrivit şefului NATO, Consiliul Nord-Atlantic s-a întrunit miercuri dimineaţă şi a discutat situaţia în baza solicitării Poloniei de consultări în temeiul articolului 4 din Tratatul de la Washington. Aliaţii şi-au exprimat solidaritatea cu Polonia şi au denunţat comportamentul imprudent al Rusiei, a mai spus Rutte, adăugând că este clar că incursiunea din Polonia nu este un incident izolat.