Secretarul de stat al Vaticanului: Suntem stupefiaţi de ceea ce se întâmplă în Gaza, în ciuda condamnării la nivel mondial

Secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul italian Pietro Parolin, a declarat că prelaţii sunt „stupefiaţi” de ceea ce se întâmplă în Gaza „în ciuda condamnării la nivel mondial”, informează marţi agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

„Suntem stupefiaţi de ceea ce se întâmplă în Gaza, în ciuda condamnării la nivel mondial, pentru că există o condamnare unanimă a ceea ce se întâmplă”, a subliniat cardinalul italian, luni seară, pe marginea unui eveniment care a avut loc la Napoli (sud).

Răspunzând întrebărilor ziariştilor despre bombardamentul israelian asupra Spitalului Nasser din Khan Younis, în Fâşia Gaza, soldat cu cel puţin 20 de morţi, între care cinci jurnalişti, el a adăugat: „Nu are niciun sens, nu pare să existe nicio măcar o urmă de soluţie”.

De asemenea, el a menţionat că „situaţia devine din ce în ce mai complicată şi, din punct de vedere umanitar, din ce în ce mai precară, cu toate consecinţele pe care le vedem încontinuu”.

În ceea ce priveşte războiul din Ucraina, cardinalul italian a afirmat că „este nevoie de multă politică, deoarece există multe soluţii teoretice” şi „există multe căi către pace, dar trebuie să vrei să le pui în practică şi, evident, este nevoie şi de o dispoziţie spirituală”.

„Speranţa este necesară pentru toţi”, a declarat Parolin, subliniind că Jubileul proclamat de Papa Francisc, dedicat tocmai acestei teme, „ar trebui să fie o ocazie de a recăpăta speranţa: Chiar şi astăzi, cu dificultatea de a iniţia procese de pace în situaţii de conflict, nu trebuie să renunţăm şi trebuie să continuăm să lucrăm pentru pace şi reconciliere”.