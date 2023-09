Scrutin indirect pentru aproximativ jumătate din locurile Senatului francez / Aproximativ 77.000 de politicieni locali şi regionali sunt eligibili pentru a vota în cadrul alegerilor parţiale

În Franţa au loc duminică alegeri pentru aproximativ jumătate din locurile din Senatul francez, camera superioară a parlamentului, anunță Agerpres.

Aproximativ 77.000 de politicieni locali şi regionali sunt eligibili pentru a vota în cadrul alegerilor parţiale de duminică. Spre deosebire de camera inferioară (Adunarea Naţională), Senatul nu este ales prin vot universal direct.

Se aşteaptă ca în această cameră conservatorii (Groupe Les Republicains – Union de la droite et du centre, LR) să îşi menţină majoritatea. Tabăra preşedintelui Emmanuel Macron (Groupe Rassemblement des democrates, progressistes et independants) are în prezent 24 de locuri în Senat.

Senatul este compus din 348 de membri care sunt aleşi pentru mandate de şase ani. La fiecare trei ani, aproximativ jumătate dintre locuri – 170 în această serie – sunt scoase la vot.

Preşedintele Senatului este ales o dată la trei ani, după fiecare reînnoire parţială a Senatului. În cazul demisiei sau al decesului preşedintelui Republicii, preşedintele Senatului asigură interimatul până la organizarea de alegeri prezidenţiale anticipate.

Senatorii au aceleaşi puteri legislative ca şi deputaţii: aceştia votează legislaţia şi supraveghează guvernul. Ei reprezintă colectivităţile din Franţa metropolitană şi de peste mări şi examinează, înaintea Adunării Naţionale, proiectele de lege al căror obiect principal este organizarea colectivităţilor locale.

În ceea ce priveşte controlul, senatorii au aceleaşi competenţe ca şi deputaţii, dar nu pot pune în discuţie responsabilitatea guvernului prin votarea unei moţiuni de cenzură.

În caz de dezacord între cele două camere, Adunarea Naţională are ultimul cuvânt, cu excepţia anumitor legi specifice care necesită acordul Senatului, cum ar fi legile constituţionale şi legile organice care îl privesc direct.