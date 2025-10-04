Scriitorul și disidentul anticomunist ceh Ivan Klíma, supraviețuitor al Holocaustului, a murit la 94 de ani
Scriitorul şi disidentul ceh Ivan Klíma a murit la vârsta de 94 de ani, informează sâmbătă DPA, transmite Agerpres.
Klíma, un supravieţuitor al Holocaustului, s-a stins din viaţă sâmbătă dimineaţă, a declarat fiul său, Michal Klíma, pentru agenţia cehă de presă CTK.
Scriitorul s-a născut pe 14 septembrie 1931, sub numele de Ivan Kauders. Începând din 1942, el şi-a petrecut trei ani din copilărie internat împreună cu familia în lagărul Theresienstadt, din cauza originilor sale evreieşti.
Cu toate acestea, Klíma descria relaţia sa cu Germania drept „relaxată” atunci când a primit Premiul Franz Kafka în 2002, subliniind că „faptul că SS vorbea germana nu poate fi reproşat limbii”.
În Cehoslovacia comunistă, după cel de-Al Doilea Război Mondial, Klíma a devenit rapid unul dintre cei mai importanţi autori, alături de Milan Kundera şi Bohumil Hrabal.
Piesa „Castelul” i-a adus lui Klíma reputaţia de „reformator al dramaturgiei cehe”, însă, în 1967, după ce a denunţat într-un discurs public abuzurile de putere ale regimului, a fost exclus din Partidul Comunist.
A plecat în Statele Unite după înăbuşirea mişcării reformatoare Primăvara de la Praga în anul următor.
Deşi Klíma s-a întors la Praga după trei ani, cărţile sale puteau fi publicate doar în străinătate, din cauza interdicţiei de publicare din Cehoslovacia, care a rămas în vigoare până în 1989.
Şi-a câştigat existenţa scriind scenarii pentru filme de animaţie şi lucrând ca topograf, printre altele. Scriitorul a încercat să surprindă epoca schimbărilor politice în romanul său din 1993, „Waiting for the Dark, Waiting for the Light” („Aşteptând întunericul, aşteptând lumina”).
