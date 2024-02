Schimbare majoră de atitudine: Majoritatea americanilor vrea acum un zid la frontiera cu Mexicul

Majoritatea americanilor susține în prezent construirea unui zid de-a lungul graniței Statelor Unite cu Mexicul, potrivit unui nou sondaj de opinie care dezvăluie schimbarea semnificativă de atitudine a publicului de peste ocean în această chestiune la doar câțiva ani după ce Donald Trump a fost criticat vehement după ce a popularizat ideea în timpul campaniei pentru Casa Albă din 2016.

Modificarea atitudinii americanilor vine în contextul în care analiștii cred că imigrația ilegală va juca un rol cheie în alegerile prezidențiale și pentru Congres din această toamnă, fiind, cel putin pana acum, o vulnerabilitate politica pentru presedintele Joe Biden.

Pentru zid la graniță

Majoritatea americanilor vrea acum construirea unui gard de protecție de-a lungul frontierei SUA-Mexic, potrivit unui sondaj realizat de Monmouth University.

Ancheta a constatat că 53% dintre respondenți susțin ridicarea unui zid la granița de sud a SUA, în timp ce patruzeci și șase la sută au spus că se opun construirii barierei care să-i țină afară pe cei care încearcă să intre fraudulent în America.

Potrivit institutului de sondare a opiniei publice, este pentru prima dată când majoritatea respondenților susțin propunerea de ridicare a zidului la granița americano-mexicană de când Monmouth University a început să ceară opinia americanilor despre acest subiect în 2015.

În timpul Administrației Trump, sprijinul pentru bariera de la granița cu Mexicul – unul dintre punctele centrale pe agenda fostului președinte republican – a înregistrat nu mai mult de 44% susținere printre americani, coborând chiar la un moment dat până la un minim de 35%.

Suportul americanilor a fost de 48% prima dată când Monmouth University a pus această întrebare (septembrie 2015) și 42% ultima dată când această întrebare a fost inclusă într-unul dintre sondajele naționale ale institutului (aprilie 2019). În comparație cu opinia publică de acum nouă ani, sprijinul pentru construirea unui zid la frontieră a crescut cu 13 puncte în rândul republicanilor (de la 73% la 86%) și cu 11 puncte în rândul independenților (de la 47% la 58%), dar a scăzut cu 14 puncte printre democrați (de la 31% la 17%).

Sondajul a fost efectuat prin telefon în perioada 8-12 februarie 2024, pe un eșantion reprezentativ de 902 adulți din Statele Unite.

Ilegalii, o preocupare majoră

Potrivit sondajului, preocuparea publicului american cu privire la imigrația ilegală este mai mare în timpul mandatului președintelui Joe Biden decât a fost în timpul celor două administrații anterioare.

Mai mult de 8 din 10 americani văd acum imigrația ilegală ca fiind fie o problemă ‘foarte gravă’ (61%), fie ‘oarecum gravă (23%). Cei 6 din 10 americani care descriu imigrația ilegală ca fiind o problemă ‘foarte gravă’ reprezintă un salt major de la sondajele efectuate la sfârșitul administrației fostului președinte Barack Obama până la mijlocul mandatului lui Trump. Mai exact, opinia conform căreia imigrația ilegală reprezintă o problemă foarte serioasă pentru țară a variat între 43% și 49% între 2015 și 2019.

De asemenea, ancheta a constatat că preocuparea cu privire la imigrația ilegală a crescut în rândul tuturor grupurilor partizane. Această creștere este cea mai notabilă în rândul republicanilor, de la 66% ‘foarte gravă’ în 2015 la 77% în 2019 și 91% în sondajul actual.

Dintre independenți, 58% spun că aceasta este o problemă ‘foarte gravă,’ față de puțin peste 4 din 10 care au spus același lucru atât în 2015 (42%), cât și în 2019 (43%).

Un nivel similar de îngrijorare s-a înregistrat în rândul democraților, ajungând acum la 41%, după ce a scăzut de la 33% în 2015 la 26% în 2019.

“Imigrația ilegală a ocupat centrul atenției ca o problemă definitorie în acest an al alegerilor prezidențiale. Alte sondaje Monmouth au constatat că acesta este cel mai slab domeniu de politică al lui Biden, inclusiv printre colegii săi democrați,” a declarat Patrick Murray, director al Monmouth University Polling Institute, care este un grup independent de sondare a opiniei publice.

Analiștii au mai descoperit și că o majoritate covârșitoare a americanilor (61%) spune că imigranții care solicită azil politic la graniță ar trebui obligați să rămână în Mexic în timp ce cererile lor sunt procesate. Doar 35% dintre respondenți la sondaj au afirmat că imigranților ilegali ar trebui să li se permită să intre în SUA în timp ce așteaptă o decizie privind statutul lor.

În urmă cu cinci ani, 41% dintre americani au fost de acord ca solicitanților de azil să li se permită să aștepte în SUA. În 2019, numărul celor care doreau ca aceștia să rămână în Mexic (51%) era oarecum mai mic decât este acum. În plus, ancheta a constatat că sprijinul pentru menținerea solicitanților de azil de cealaltă parte a graniței comune, pe măsură ce cererile lor sunt procesate, a crescut în rândul tuturor grupurilor partizane comparativ cu 2019.

Monmouth University a mai notat că aproximativ 1 din 3 respondenți (32%) consideră că imigranții ilegali au mai multe șanse decât alți americani să comită crime violente, cum ar fi violuri sau crime. Aceasta marchează o creștere a acestei opinii față de sondajele anterioare (21% în 2019 și 17% în 2015).

Douăzeci și patru la sută dintre cei chestionați spun că imigranții ilegali sunt mai puțin probabil să comită astfel de infracțiuni – care este același nivel ca în sondajele anterioare -, în timp ce 39% afirmă că ilegalii sunt la fel de probabili să comită violuri sau ccrime – ceea ce marchează un declin al acestei opinii.

Schimbarea opiniei conform căreia imigranții ilegali sunt mai predispuși la infracțiuni violente a crescut cel mai dramatic în rândul republicanilor – de la doar 29% în 2015 la 45% în 2019 și 65% în 2024. Prin comparație, schimbările în această viziune printre alte grupuri partizane au fost mult mai puțin semnificativ – de la 15% în 2015 la 26% în 2024 în rândul independenților și de la 10% în 2015 la 12% acum în rândul democraților.

Un domeniu în care părerile asupra imigrației ilegale au fost mai stabile este impactul ei economic, a constatat ancheta de opinie. Mai exact, doar 28% din public consideră că imigranții ilegali iau locurile de muncă ale cetățenilor americani. Majoritatea (62%) spun că imigranții ilegali ocupă locuri de muncă pe care americanii nu le doresc.

Opinia generală în această privință nu s-a schimbat cu mai mult de câteva puncte din 2015, deși republicanii (53%) au acum mai multe șanse să simtă că imigranții ilegali iau locurile de muncă dorite de americani decât credeau în urmă cu nouă ani (39%). În același timp, democrații (91% ) au mai multe șanse să spună că acești imigranți iau locurile de muncă nedorite de americani decât în 2015 (70%).

Aproape jumătate din publicul de peste ocean (47%) a auzit multe despre negocierile recente cu privire la un proiect de lege bipartizan ce urmărește să rezolve problema imigrației ilegale și să securizeze granița SUA-Mexic. Există ceva mai multă opoziție (33%) decât susținere (23%) în rândul celor care și-au făcut o opinie legată de acest proiect de lege, deși aproape jumătate (45%) nu au nicio părere despre inițiativa legislativă.

Majoritatea (56%) dintre republicani se opun acestui proiect de lege, inclusiv 78% dintre republicani care au auzit multe despre el. O treime (32%) dintre independenți se opun acestui proiect de lege, inclusiv 48% dintre independenți care au auzit multe. Pe de altă parte, 41% dintre democrați sunt în favoarea acestei legislații – un număr care se ridică la 57% printre cei care au auzit multe despre proiectul de lege.

Aproape jumătate (47%) din publicul american consideră că proiectul de lege negociat în Congres nu este suficient de dur atunci când vine vorba de a combate imigrația ilegală, în timp ce 28% spun că este corect și 12% consideră că este prea dur. Trei sferturi (77%) dintre republicani și jumătate (48%) dintre independenți consideră că proiectul de lege nu este suficient de dur cu privire la imigrația ilegală, în timp ce jumătate (51%) dintre democrați spun că inițiativa legislativă este corectă.

“Aceste rezultate ilustrează de ce acordul (privind imigrația ilegală și securizarea frontierei) a ajuns mort la sosire în Senat. Marea majoritate a republicanilor de rând și mulți independenți consideră că proiectul este prea blând cu privire la imigrația ilegală, chiar dacă nu știu exact ce este în legislație. Conducerea republicană din Senat ar fi putut încerca să vândă proiectul de lege, dar aproape sigur că ar fi fost inutil odată ce Donald Trump s-a opus,” a declarat Murray.

Reamintim că, în timpul votului de la începutul acestei luni, aproape toți senatorii republicani, împreună cu o mână de democrați, au votat împotriva deciziei ca acordul de frontieră să fie votat complet. Cu toate acestea, 48% din public acuză în mod egal ambele partide pentru blocarea acestui proiect de lege, în timp ce 36% spun că republicanii sunt mai responsabili de blocarea documentului, iar 13% cred că democrații sunt mai responsabili de îngroparea inițiativei legislative.

Vizite rivale

Creșterea sprijinului pentru ridicarea zidului la graniță vine în momentul în care atât președintele Joe Biden, cât și Donald Trump urmează să facă călătorii separate la frontiera dintre SUA și Mexic în Texas în cursul zilei de joi. Cele două vizite rivale dezvăluie lupta accerbă în privința imigrației dintre echipele de campanie ale președintelui democrat și ale adversarului său republican, o problemă definitorie a alegerilor din 2024.

Biden va vizita Brownsville, pentru a se întâlni cu agenți din Border Patrol (Poliția de Frontieră), forțele de ordine și lideri locali, în timp ce face presiuni asupra republicanilor să accepte acordul bipartizan cu privire la securizarea frontierei, a declarat Karine Jean-Pierre, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Jean-Pierre a spus că președintele va vedea el însuși ce fac agenții Poliției de Frontieră în fiecare zi pentru a securiza granița, adăugând că aceștia “au nevoie de mai multe resurse.”

Vizita președintelui vine, de asemenea, în timp ce acesta ia în considerare dacă să restricționeze sever accesul la sistemul de azil din SUA, care a fost tensionat pe fondul unui nivel record de sosiri de imigranți ilegali, au declarat anterior surse pentru CBS News.

Președintele Biden “își va reitera apelurile către republicanii din Congres să nu mai recurgă la jocuri politice și să ofere finanțarea necesară pentru agenți suplimentari la Poliția de Frontieră, mai mulți ofițeri de azil, tehnologie de detectare a fentanilului și multe altele,” a spus Jean-Pierre.

Biden a vizitat ultima dată granița în ianuarie 2023, când a făcut o călătorie la El Paso.

De partea sa, Trump se va deplasa în Eagle Pass, tot în Texas, la circa 500 de kilometri distanță. Echipa de campanie a lui Trump a descris vizita lui Biden “o încercare nesinceră de ultim moment de a-l urmări” până la graniță.

Reamintim că Eagle Pass a devenit centrul disputei dintre guvernul federal și Texas, după ce oficialii republicani care conduc Lone Star State, așa cum este cunoscut statul din partea central-sudică a Americii, au adoptat măsuri agresive pentru a stopa afluxul de imigranți ilegali care traversează frontiera cu Mexicul.

Guvernatorul republican din Texas, Greg Abbott, a lansat așa-numita Operațiune Lone Star în martie 2021, invocând o creștere a trecerilor ilegale ale frontierei de sud și a traficului de fentanil după ce Joe Biden a preluat mandatul de președinte al Statelor Unite. Operațiunea este un efort comun al Departamentului de Siguranță Publică din Texas și Deartamentul militar din Texas, declanșat odată cu creșterea semnificativă a numărului de treceri frauduloase ale frontierei americano-mexicane.

Abbott a declarat stare de urgență în majoritatea districtelor din Texas aflate de-a lungul graniței – o declarație pe care a reînnoit-o cel mai recent în mai 2023 pentru 58 de districte.

În cadrul programului, Abbott a desfășurat Garda Națională din Texas la graniță, a sporit finanțarea pentru aplicarea legii locale și a căutat să crească barierele fizice. În mai 2023, el a anunțat, de asemenea, desfășurarea unei grupări speciale, denumite “Texas Tactical Border Force.”

Potrivit paginii oficiale a guvernatorului, “Greg Abbott, Departamentul de Siguranță Publică din Texas (DPS) și Garda Națională din Texas continuă să lucreze împreună pentru a securiza granița; a opri contrabanda cu droguri, arme și oameni în Texas; și a preveni, detecta și interzice activitatea criminală transnațională între porturile de intrare.”

Conform datelor oficiale, de la lansarea Operațiunii Lone Star, “efortul mai multor agenții a dus la peste 496.700 de rețineri de imigranți ilegali și la peste 38.700 de arestări penale, cu peste 35.100 de trimiteri în judecată. În lupta împotriva crizei fentanilului, forțele de ordine din Texas au confiscat peste 454 de milioane de doze letale de fentanil în timpul acestei misiuni la frontieră.”

Potrivit guvernatorului Abbott, “Operațiunea Lone Star continuă să umple golurile periculoase create de refuzul Administrației Biden de a securiza granița. Fiecare persoană care este reținută sau arestată și fiecare gram de droguri confiscate ar fi ajuns altfel în comunitățile din Texas și din țară, datorită politicilor de frontieră deschise ale președintelui Joe Biden.”

Disputa dintre Washington și Austin s-a intensificat în decembrie 2023 și a fost determinată de evenimentele petrecute pe o mică porțiune ce mărginește fluviul Rio Grande, care a devenit unul dintre cele mai aglomerate locuri pentru imigranții care traversează ilegal din Mexic.

În cadrul Operațiunii Lone Star, Abbott a încercat să blocheze sau să descurajeze intrarea în statul său prin instalarea a aproximativ 30 de mile (48 km) de bariere din sârmă ghimpată în Shelby Park din apropiere de orașul Eagle Pass. Membri ai Gărzii Naționale din Texas au fost observați în timp ce amplasau sârma ghimpată, ei interzicând totodată accesul în zonă pentru agenții de frontieră din US Border Patrol, o agenție federală.

Soldații din Texas și membrii Gărzii Naționale au fost desfășurați în număr mare în Shelby Park încă din vara trecută, când mii de imigranți au traversat ilegal din Mexic. Texas a preluat controlul parcului în această lună și a interzis intrarea agenților Poliției de Frontieră.

În acest context, mai trebuie menționat că, în octombrie trecut, procurorul general din Texas, Ken Paxton, a dat în judecată Administrația Biden după ce agenții federali au tăiat sârma ghimpată pentru a salva imigranții aflați în pericol. Plângerea susținea că agenții au recurs la distrugerea proprietății statului pentru “a asista” imigranții în eforturilor lor de a penetra frontiera.

Guvernul de la Washington a contestat însă în justiție deciziile oficialilor din Texas și, după mai multe decizii luate de curțile de apel, problema a ajuns în fața Curții Supreme de la Washington. Recent, forul suprem a decis în favoarea Administrației președintelui Biden în conflictul cu Texas.

Judecătorii au hotărât, cu o majoritate de 5-4, că US Border Patrol poate tăia sau chiar îndepărta gardul de sârmă ghimpată ridicat de Garda Națională din Texas.

Departamentul de Justiție a susținut că gardul îngreunează activitatea agenților Poliției de Frontieră, deoarece reprezintă un pericol atât pentru imigranți, cât și pentru forțele de ordine. Aceasta după ce unii dintre imigranții ilegali s-au tăiat în sârmă în timp ce încercau să penetreze frontiera americană.

A doua zi după hotărârea Curții Supreme, Departamentul pentru Securitate Internă a cerut Texasului să îi acorde “acces deplin” la graniță până pe 26 ianuarie, potrivit unei scrisori obținute de CNN.

Texasul a declarat că zona Shelby Park din Eagle Pass este deschisă publicului, dar agenții US Custom and Border Protection au fost blocați să o acceseze, potrivit scrisorii. Experții juridici spun că există un motiv evident pentru decizia Curții Supreme: Constituția prevede că controlul granițelor națiunii este o chestiune federală.

Un subiect fierbinte

Chestiunea imigrației a devenit așadar una dintre cele mai stringente teme ale campaniei pentru alegerile din 5 noiembrie. Republicanii au atacat în repetate rânduri Administrația Biden cu privire la imigrația ilegală, inistând că liderul de la Casa Albă a permis accesul a milioane de ilegali în America. Mai mult, la începutul acestei luni, republicanii din Camera Reprezentanților l-au pus sub acuzare (impeached) pe secretarul pentru Securitatea Internă, Alejandro Mayorkas, pentru modul defectuos în care a gestionat frontiera.

Lăsând la o parte motivațiile electorale, revolta republicanilor pare justificată. În ianuarie, guvernul federal a raportat peste 156.000 de interceptări de imigranți ilegali la granița de sud a SUA, o ușoară creștere de la an la an, dar o scădere față de luna anterioară.

Între 1 decembrie și 31 decembrie, peste 302.000 de imigranți ilegali au fost interceptați încercând să treacă frontiera Statelor Unite cu Mexicul.

Este cel mai mare total înregistrat vreodată pentru o singură lună. Este, de asemenea, prima dată când s-a depășit numărul de 300.000 de imigranți. Cel mai mare record anterior a fost în decembrie 2022, cu 222.018 de interceptări.

Așa cum am menționat mai sus, proiectul de lege dedicat imigrației nu a avansat în Congres. Biden a spus că ar fi semnat legislația propusă de Senat, care a fost considerabil mai dură cu privire la imigrație. Dacă ar fi fost implementată pe deplin, propunerea ar fi redus numărul de imigranți permiși în America din cauza standardului său mai ridicat pentru a fi luați în considerare pentru azil. Senatorii republicani au blocat însă în cele din urmă acordul, care a fost negociat luni de zile și a inclus multe dintre concesiile pe care le-a cerut Partidul Republican. Ei au anulat acordul după ce Trump și-a anunțat opoziția.

Pe de altă parte, experții cred că disputa pe tema imigrației subliniază amploarea crizei de la frontiera de sud și strategiile complet diferite pe care le au guvernul federal și statele republicane în această chestiune.

Statele de-a lungul frontierei de sud s-au plâns de multă vreme de numărul crescut de imigranți care trec în SUA. În mai multe ocazii, micile orașe de graniță s-au confruntat cu afluxuri bruște de mii de imigranți în decurs de doar câteva zile.

Liderii statelor de frontieră, precum guvernatorul din Texas, s-au plâns că răspunsul guvernului federal la criză a fost insuficient, atât în ceea ce privește răspunsurile politice care ar reduce fluxul de imigranți, cât și în ceea ce privește acordarea de asistență în gestionarea îngrijirii numărului mare de imigranți care trec granița în mod fraudulos.

În ultimul an, Abbott în special, a accelerat un program prin care Texas transportă grupuri mari de imigranți, cu autobuzul sau cu avionul, în marile orașe din SUA, conduse de obicei de primari democrați, precum New York și Chicago.

În ultimele luni, liderii orașelor care au primit zeci de mii de imigranți în acest mod au început să încerce să oprească acest val de imigranți. La New York, primarul Eric Adams a emis un ordin executiv limitând intrarea autobuzelor imigranților la anumite ore și puncte de predare. Ca răspuns, multe dintre autobuze s-au oprit pur și simplu în apropierea stațiilor de transport în masă din statul învecinat New Jersey și au direcționat pasagerii să folosească transportul public în New York.

Reamintim că Biden, în calitate de candidat la președinție în urmă cu patru ani, a semnalat o deschidere față de solicitanții de azil și imigranți.

În timpul unei dezbateri prezidențiale din 2020, candidatul democrat a apărat practica de a permite persoanelor care solicită azil să rămână în SUA pe o perioadă nedeterminată în timp ce cazurile lor sunt procesate, spunând: “Vii în Statele Unite și îți prezinți cazul spunând: Caut azil pe baza următoarei premise, de ce îl merit în conformitate cu legea americană.”

De partea lor, organizațiile conservatoare în favoarea unei aplicări mai stricte în materie de imigrare spun că rezultatele politicilor președintelui au fost clare și previzibile.

“Înainte chiar de a prelua mandatul, Biden a transmis un mesaj clar viitorilor imigranți ilegali din întreaga lume că au șanse mari să fie lăsați liberi în SUA,” a declarat Simon Hankinson, cercetător senior la Heritage Foundation, cel mai influent think tank conservator american.

Iar în contextul în care unii experți afirmă că imigranții ilegali, ajunși în America în special traversând fraudulos frontiera cu Mexicul, pot avea un impact semnificativ asupra reprezentării statelor în camera inferioară a Congresului de la Washington și în Colegiul Electoral, este explicabil de ce subiectul imigrației ilegale a devenit un cal de bătaie pentru republicani și un ghimpe nedorit în coasta președintelui Biden.

Surse: Monmouth University, CBS News, FoxNews, CNN, The Guardian, texas.gov