Scandalul pariurilor ilegale din fotbalul italian: Arbitrul Luciani l-a împrumutat cu 73 de mii de euro pe Nicolo Fagioli, de la Fiorentina

Francesco Luciani, arbitru asistent în Serie A și Serie B, l-a împrumutat cu 73.000 de euro pe fotbalistul Nicolo Fagioli (Fiorentina) pentru a-și achita datoriile acumulate la managerii unei rețele de pariuri ilegale la care au luat parte 12 jucători, care se află în cercetare de către Parchetul din Milano, printre care argentinienii Leandro Paredes și Angel Di Maria, precum și Junior Firpo, informează EFE, conform Agerpres.

Arbitrul, care și-a făcut debutul în Serie A în septembrie 2024, a făcut în total opt transferuri bancare în 2022 pentru suma de 73.000 de euro către magazinul de bijuterii „Elysium”, a afirmat cotidianul Repubblica în ediția sa de duminică.

Bijuteriile erau, de fapt, acoperirea fotbaliștilor pentru a-și achita datoriile. Ei simulau achiziția unui ceas sau a unei bijuterii de lux, dar doar lăsau banii și păstrau factura, cât timp produsul rămânea în magazin, sau plăteau dublu pentru orice produs și, în acest caz, îl retrăgeau.

Numele arbitrului, deși nu se află pe lista celor anchetați, apare însă în anchetă. Întrucât nu există o instrumentare oficială împotriva sa, arbitrul nu a fost suspendat, dar a cerut să nu fie delegat la partida din Serie B de duminică, dintre Sampdoria și Cittadella.

Ancheta include conversații între Luciani și Fagioli în care fotbalistul, dator la Tommaso De Giacomo și Patrick Fizzera, administratorii rețelei ilegale de pariuri, i-a cerut arbitrului să trimită bani la magazinul de bijuterii, prefăcându-se că vrea să cumpere ceasuri sau pandantive.

Arbitrul riscă o sancțiune severă din partea Federației italiene de fotbal (FIGC), deoarece arbitrii sunt obligați să raporteze orice relație cu jucătorii, iar el nu a raportat legătura cu Fagioli.

Luciani nu este singurul din lumea fotbalului care i-a plătit din datorii lui Fagioli, făcând transferuri către magazinul de bijuterii, unii fiind conștienți de ceea ce făceau, alții fiind păcăliți de jucător, care le relata despre diverse oferte.

Printre cele mai proeminente nume în acest sens, cele mai vehiculate de presa italiană, care a avut acces la documente, sunt Federico Gatti (Juventus) și fundașul român Radu Dragușin (Tottenham), care a jucat în campionatul italian (Juventus, Sampdoria, Genoa).

Fagioli a fost deja suspendat șapte luni în octombrie 2023 pentru pariuri la meciuri de fotbal, lucru interzis de Federația italiană de fotbal (FIGC).

