Un bar din Sardinia face angajări, însă anunță că sunt excluși localnicii / ”Nu vă plângeți dacă creșteți o generație de oameni care nu au viitor. Acasă există o mămică ce își ia pâinea de la gură pentru a-i da fiului ei 100 de euro pentru a se îmbăta și a se droga”

Anunțul de angajare de la Monkey’s, un club de pe malul mării, în Sardinia, a devenit un caz public în Italia, după ce patronul critică noua generație, obișnuită să trăiască pe banii părinților, scrie Curierul Italiei, care citează presa locală.

Anunțul a fost eliminat după un val de critici, însă proprietarul se apără: „Problema sunt părinții copiilor de aici, nepoliticoși și de neîncredere”.

În plină vară în Sardinia, un anunț de căutare de personal postat pe rețelele de socializare pentru un bar de pe malul mării din Porto Torres a declanșat o furtună: „Monkey’s caută chelneri și chelnerițe, barmani și barmanițe, de preferință nerezidenți în Sardinia”.

A fost nevoie de doar câteva ore pe Facebook și de partajarea ulterioară a postării pe diferite grupuri locale pentru a transforma anunțul, acum eliminat, într-o țintă a criticilor feroce, la care proprietarul barului, Marco Corda, a răspuns punctual explicând motivele alegerii sale celor care se întrebau de ce a exclus posibilii candidați sardini din căutarea de personal.

Înainte ca anunțul de pe paginile Monkey’s, precum și comentariile proprietarului său, să fie în cele din urmă eliminate, primul care a publicat textul integral al anunțului a fost cotidianul La Nuova Sardegna, care a relatat, de asemenea, reacțiile la cald ale lui Corda înainte ca acesta să fie eliminat: „Întotdeauna am avut personal local, dar niciodată până acum nu am avut dificultăți ca anul acesta. Și problema nu este Portotorrese sau Sassarese, ci părintele copilului local care este nepoliticos, de neîncredere, neprofesionist”.

Părinții sunt tocmai ținta lui Corda: „Nu vă plângeți dacă creșteți o generație de oameni care nu au viitor, care sunt răsfățați și care nu prețuiesc banii pentru că acasă există o mămică care își ia pâinea de la gură pentru a-i da fiului ei 100 de euro pentru a se îmbăta și a se droga sâmbăta seara”.

Anunțul de căutare de personal se referă la sezonul de iarnă și la sezonul de vară 2026, iar Corda precizează: ” Monkey’s, selectează deja pentru sezonul următor persoane valide din Sassari, Porto Torres, dar și nerezidenți care poate vorbesc limbi străine, pentru că într-un oraș turistic, dacă așa vrei să-l identifici, trebuie să vorbești cel puțin engleza, și care poate dacă semnează un contract până la 30 septembrie vor rămâne și nu te vor lăsa peste noapte cu scuze inutile doar pentru că trebuie să meargă la Alghero să danseze cu prietenii, sau i-a părăsit prietena. Îi salut pe portotorresi și sassaresi, dar din păcate sunt puțini care sunt cu adevărat de încredere”, a spus el.