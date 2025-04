Scandal de proporții în Serie A: 12 jucători importanți anchetați pentru pariuri ilegale

Parchetul din Milano a deschis o amplă anchetă privind o rețea de pariuri ilegale. Implicați în toată afacerea ar fi și 12 jucători care evoluează sau au jucat în Serie A. Numele cele mai importante sunt Sandro Tonali, Nicolo Zaniolo, Angel Di Maria, Leandro Paredes sau Nicolo Fagioli, transmite rainews.it.

Vorbim despre un nou scandal care zguduie fotbalul italian.

Procurorii Paolo Filippini și Roberta Amadeo au identificat o structură organizată care opera prin intermediul unor platforme online ilegale, precum Betsport22.com, Swapbet365.eu, Vipsport360.com sau Texinho.com.

Cu toate că anchetatorii au subliniat că niciunul dintre cei 12 fotbaliști nu a pariat pe meciurile propriei echipe, aceștia sunt suspecți că ar fi plasat pariuri pe platorme ilegale, existând cazuri în care au mizat sume importante de bani.

Sursa citată a întocmit o listă a jucătorilor vizați de ampla anchetă:

Tonali și Fagiolo sunt bănuiți că ar fi avut roluri mai importante în respectiva rețea, ei fiind catalogați de procurori drept „colectori” de pariori și promotori ai platformelor ilegale.

Sursa citată mai menționează că în caz de pierderi, jucătorii își achitau datoriile prin achiziții de ceasuri de lux de la o bijuterie milaneză care era folosită pe post de paravan.

