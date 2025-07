Scandal la Wimbledon 2025: „Turneul s-a transformat într-o glumă”

Fost semifinalist la All England Club, Denis Shapovalov a lansat un atac la adresa organizatorilor de la Wimbledon după ce a fost eliminat surprinzător în runda inaugurală. Canadianul spune că „turneul pe iarbă s-a transformat într-o glumă.”

Profund nemulțumit de condițiile terenurilor de iarbă și de mingile folosite, canadianul i-a atacat pe organizatorii britanici.

Denis a fost învins de Mariano Navone (3-6, 6-4, 6-1, 6-4), iar mai apoi a dat vina pe condițiile de la Londra pentru înfrângerea suferită.

„Asta nu mai este iarbă. Terenul e mai lent decât zgura. Mingile sunt cele mai proaste, turneul pe iarbă s-a transformat într-o glumă. Nici măcar nu este iarbă”, a declarat Shapovalov pentru Punto de Break.

Shapovalov a ajuns cel mai departe la Wimbledon cu ocazia ediției din 2021: în faza semifinalelor.

Dezamăgirea principală a canadianului a fost amplificată de senzația că terenul nu i-a permis să își exprime jocul agresiv, specific ierbii rapide.

Frustrarea lui Denis nu este însă una izolată în circuitul mondial, existând și alte nemulțumiri în ATP despre calitatea terenurilor de iarbă din calendarul competițional.

Suprafața de joc a devenit mai lentă, iar mingile, potrivit mai multor jucători, nu mai sar natural, afectând ritmul și strategia meciurilor.

Denis Shapovalov was one of the 13 seeds in the Men’s draw to lose in Round 1, said the tours become a joke, scathing of the balls and court.

„The balls are the worst. This tour has become a joke. This is slower than a clay court. It’s not even grass.”https://t.co/VxGYMaP95B

— Pavvy G (@pavyg) July 2, 2025