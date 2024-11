Șapte oi omorâte în municipiul Suceava de către câinii vagabonzi / ”S-a ajuns la astfel de situații după 20 de ani în care fosta conducere a Primăriei Suceava a făcut doar câteva sterilizări”

Un crescător de animale dintr-un cartier din municipiul Suceava susține că mai mulți câni vagabonzi i-au omorât șapte cârlani de peste 30 de kilograme, relatează Monitorul de Suceava.

”Au dat atacul ieri (n.r. miercuri) în plină zi. Când am ajuns acasă, după-amiază, am văzut cum câinii care hoinăresc pe deal trag de mațe și m-am alarmat. În țarc am găsit unul ucis și șase cârlani rupți. Nu am putut salva nici unul”, susține Dumitru Alexandru Ciornei.

Crescătorul spune că toata vara haita de câini a stat în cimitir, unde a trăit bine, câinii primind mâncare de la oamenii care vin la morminte. După ce a venit frigul, iar prezența oamenilor la cimitir s-a rărit, câinii au început să nu mai aibă de mâncare.

Crescătorul de animale a luat legătura cu Roxana Ciornei, președinta Asociației de protecție a animalelor ”Casa lui Patrocle”.

Aceasta a promis că va găsi o soluție imediată pentru ridicarea câinilor.

”S-a ajuns la astfel de situații după 20 de ani în care fosta conducere a Primăriei Suceava a făcut doar câteva sterilizări, condiții în care nu trebuie să ne mirăm că sunt atât de mulți câini fără stăpân”, a transmis Roxana Ciornei.