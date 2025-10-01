Salvamontiştii le recomandă turiştilor să calculeze bine timpul înainte de a pleca pe traseele din Retezat şi Parâng: A nins pe creste. Este frig, plafonul de nori este jos, iar ceaţa îşi face simţită prezenţa dimineaţa şi seara

Salvamontiştii din judeţul Hunedoara recomandă turiştilor să consulte prognoza meteo dacă intenţionează să meargă pe traseele din Retezat şi Parâng, la acest sfârşit de săptămână, în condiţiile în care pe crestele montane au căzut primii fulgi de zăpadă, iar vremea se anunţă rece şi cu ninsori, transmite Agerpres.

„A nins pe creste, la peste 1.800 de metri altitudine, atât în masivul Retezat, cât şi în Parâng. Este frig, plafonul de nori este jos, iar ceaţa îşi face simţită prezenţa dimineaţa şi seara. Recomandăm turiştilor să fie atenţi la prognoza meteo şi să se intereseze de starea traseelor dacă vor să plece în drumeţii pe munte”, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, şeful Serviciului Public Judeţean Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean.

Turiştii sunt sfătuiţi să se echipeze corespunzător perioadei reci din an, cu haine impermeabile şi încălţăminte de munte.

„Le recomandăm turiştilor să-şi calculeze foarte bine timpul de parcurgere al unui traseu în funcţie de pregătirea fizică şi să ţină cont că ziua este mult mai scurtă. Deja, spre ora 18:00 se face întuneric”, a adăugat Bodean.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri o informare privind intervalul 2 octombrie ora 10:00 – 4 octombrie, ora 20:00, referitoare la vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului şi ninsori temporar viscolite la peste 1.500 de metri.

Zona montană a judeţului Hunedoara este vizată de un Cod portocaliu, din 2 octombrie până pe 3 octombrie, ora 10:00, la peste 1.500 de metri fiind aşteptate ninsori abundente şi depunerea unui strat de zăpadă de 30-40 centimetri, conform datelor de pe site-ul ANM.