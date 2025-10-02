Salvamont Prahova anunţă închiderea traseelor de abrupt din Munţii Bucegi, Baiului şi Ciucaş, din cauza înrăutăţirii vremii

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Reprezentanţii Salvamont Prahova anunţă, joi, că traseele de abrupt din Munţii Bucegi, Baiului şi Ciucaş sunt închise temporar în această perioadă. Măsura a fost luată în condiţiile în care la munte, la altitudini mari, sunt anunţate ninsori în urma cărora stratul de zăpadă care se va depune va depăşi jumătate de metru, transmite News.ro.

”În această perioadă, nu sunt recomandate deplasările în zona montană înaltă. Declarăm închise temporar toate traseele turistice montane de abrupt din Bucegi, Baiului şi Ciucaş”, au transmis, joi, reprezentanţii Salvamont Prahova.

Aceştia au explicat că măsura de închidere temporară a traseelor situate la mare altitudine a fost luată în condiţiile în care, de joi, timp de câteva zile, vremea la munte va fi nefavorabilă, fiind anunţare ninsori abundente, în urma cărora se estimează depunerea unui strat de zăpadă de 50-80 de centimetri. De asemenea, pe crestele munţilor vântul va sufla cu putere, spulberând zăpada şi formând troiene de peste un metru.