Sălbaticul munte în care adolescentul britanic Alex Batty a trăit timp de șase ani

Amplasat la poalele Pirineilor, cu râul Aude curgând ușor, Quillan ar putea revendica titlul de cel mai pitoresc peisaje din toată Franța. Aici a fost locul în care britanicul Alex Batty, acum în vârstă de 17 ani – dispărut în 2017 când a plecat în vacanță cu mama și bunicul său – ar fi ieșit săptămâna aceasta din ceața de munte după șase ani petrecuți în sălbăticie, relatează întru-un reportaj BBC.

În momentul în care a dat peste străzile înguste din Quillan, el mergea pe jos de patru zile, potrivit poliției franceze.

„A fost o poveste atât de tristă, dar cel puțin are un deznodământ fericit”, spune pensionara Martine Vincent, pe care o întâlnim plimbându-și câinele de trei ani, pe nume Rambo. „Deși îmi fac griji pentru el din punct de vedere psihologic, după ce a petrecut acei ani departe de casă, într-un loc atât de îndepărtat.”

Martine, care s-a mutat aici din Marsilia după ce s-a pensionat, spune că este o legătură între două universuri paralele care coexistă în acest vast coridor din sudul Franței. Primul îmbrățișează lumea minusculă a bisericii, a braseriei și a pieței satului. Cel de-al doilea – în jurul nostru, dar departe de ochii noștri – găzduiește un amestec de nomazi internaționali care au optat pentru ceea ce poate fi considerat „viața normală”.

Făcând legătura între cele două tărâmuri, Martine vinde vara clătite membrilor comunelor, care se aventurează de pe câmpurile și platourile lor pentru acest produs de bază al bucătăriei franceze. „Mulți oameni de aici cred că sunt infractori, drogați, că găsești droguri peste tot, dar ei vor doar o viață alternativă”, spune ea.

Cu cât te îndepărtezi mai mult de Toulouse – cel mai mare oraș din regiune – cu atât semnalul telefonic este mai slab și legătura cu lumea exterioară este mai puțin stabilă.

Timp de zeci de ani, acest portal către Pirinei a oferit o cale către o existență diferită – una în care adolescentul din nord-vestul Angliei, Alex Batty, s-a aflat timp de cel puțin doi ani.

Unele comunități din această parte a Franței sunt înrădăcinate în religie, altele se străduiesc să se ilumineze spiritual, iar apoi mai sunt și retragerile de yoga. O amestecătură de idealuri și aspirații. Utopie pentru unii – pericol în ochii detractorilor.

„Sunt atât de mulți oameni diferiți aici”, ne spune Agathe în timp ce bea o bere la prânz în fața restaurantului Healthy Life din orașul Espéraza. Tânăra în vârstă de 26 de ani explică faptul că a studiat pentru o diplomă în psihologie înainte de a-și da seama că vrea să trăiască materia, nu să o studieze în manuale.

„Locuiesc la aproximativ 20 km de aici. Este o bucată de pământ, sunt cu pădurea, cu râul. Am foc și mănânc din grădina mea”, spune ea.

Agathe spune că germani, spanioli și britanici vin și pleacă și nu a fost surprinsă că Alex a locuit prin zonă cu mama și bunicul său. „Aici natura este sălbatică. Oamenii împart totul. Toată lumea are o minte liberă. Este o alegere de a trăi cât mai simplu posibil. Poți să trăiești cu adevărat în afara a orice”, spune ea.

Privindu-l de cealaltă parte a mesei și dând încet din cap, prietenul lui Agathe, Julien, care, ca și ea, duce o viață itinerantă de șase ani. El are o cioară care-i ține companie, legată de rucsacul său mare și negru.

În curând vor începe călătoria de întoarcere pentru a-și relua viețile izolate, lipsite de magazine, de electricitate și de tot ceea ce majoritatea oamenilor ar considera esențial. „Aceasta este viziunea mea despre fericire, dar nu este pentru toată lumea”, recunoaște Agathe.

Mai departe, de-a lungul văii, temperatura pendulează peste zero grade, dar găsim o jumătate de duzină de siluete aproape goale, ghemuite într-un pârâu. „Sfânta Magdalena obișnuia să se scalde aici”, ne spune o femeie, în timp ce noi îi explicăm de la o distanță respectuoasă povestea la care lucrăm. „Intrați în apă”, ne spune ea, și veți găsi răspunsul la toate întrebările voastre. Femeia poartă numele de „Plume” sau pană.

Ea și alte trei persoane pictează pietre înainte de a se aventura în baia termală naturală aici, la Rennes-les-Bans.”Am călătorit și încă mai călătoresc”, spune această femeie de 32 de ani, mamă a unui copil. Mă gândesc imediat la experiența lui Alex de la 11 la 17 ani: nefiind niciodată la o școală în acest timp, așa spune poliția franceză.

Adolescentul britanic este așteptat să se întoarcă în Marea Britanie în următoarele zile. Lungul drum spre casă al lui Alex Batty pe un drum de munte neiluminat

O întreb pe Plume despre propriul fiu. „Copilul meu are nouă ani și l-am educat acasă timp de nouă ani. Dar acesta este primul an în care a fost la o școală – pentru că este o școală alternativă”, spune ea. „De asemenea, îl învață cum să trăiască în natură, să construiască colibe, să facă fierărie – lucruri de care societatea are nevoie pe măsură ce ne întoarcem la elementele de bază”, mai spune femeia.

În loc să se simtă înstrăinată de realitate, Plume spune că modul ei de viață capătă sens pentru tot mai mulți oameni. „Nu cred că există două lumi, există doar una, dar este o lume care se schimbă. Sunt lucruri de care ne-am îndepărtat, dar acum ne întoarcem la ele.”

În Toulouse – al patrulea oraș ca mărime din Franța și un simbol al modernității pe care multe comunități din Pirinei au evitat-o – autoritățile spun că Alex nu a fost supus la violență fizică în timpul anilor petrecuți în munți. Impactul psihologic va dura mai mult timp pentru a fi evaluat, dar nu a existat nicio dovadă că trăia într-o sectă, a declarat procurorul general.

Dar o mulțime de oameni sunt îngrijorați de faptul că mulți dintre cei care ajung să se izoleze în munți devin rapid spălați pe creier și divorțați de familiile lor – și de realitate.

„Am identificat ceea ce numim tripla ruptură: ruptura cu familia, cu legăturile sociale și cu societatea”, spune Catherine Katz, care sprijină familiile ale căror persoane dragi s-au alăturat cultelor.

Organizația sa – Uniunea Națională a Asociațiilor pentru Apărarea Familiilor și a Persoanelor (UNADFI), care lucrează pentru a identifica și a ajuta victimele cultelor – a fost înființată în urmă cu aproape 50 de ani și este finanțată de statul francez.

Ea se teme că Alex ar fi suferit deja din cauza faptului că a fost smuls din viața pe care o cunoștea în Oldham. „Faptul că nu frecventa școala de aici este o pauză socială: niciun contact cu copiii, cu profesorii. „Dar despărțirea de bunica sa – tutorele său legal – pare să fi fost despărțirea pe care Alex dorea cel mai mult să o împace. După ce a renunțat la stilul său de viață itinerant din ultimii șase ani, primul său mesaj către lumea exterioară a fost către ea. „Bună, bunico, sunt eu, Alex”, a scris el. „Sunt în Franța, în Toulouse. Sper din tot sufletul că vei primi acest mesaj. Te iubesc mult. Vreau să mă întorc acasă”.