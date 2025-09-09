G4Media.ro
Ruşii au ucis cel puţin 20 de civili cu o bombă lansată…

razboi ucraina, bahmut, invazia rusiei
Sursa foto: Sergey SHESTAK / AFP

Ruşii au ucis cel puţin 20 de civili cu o bombă lansată asupra unui sat din estul Ucrainei / Bomba a căzut în sat în timp ce mulţi locuitori îşi primeau pensiile

9 Sep

Ruşii au lovit marţi cu o bombă satul Iarova din regiunea Doneţk din estul Ucrainei, omorând cel puţin 20 de civili, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a anunţat tragedia în reţelele sociale, a calificat atacul aerian drept „sălbatic”.

Liderul de la Kiev a precizat că bomba a căzut în sat în timp ce mulţi locuitori îşi primeau pensiile. El a publicat un material video în care se văd multe corpuri neînsufleţite, la pământ, în jurul unei camionete poştale avariate grav.

Guvernatorul regiunii, Vadim Filaşkin, a raportat cel puţin 21 de morţi şi tot atâţia răniţi la Iarova. Oficialul a acuzat că „nu este vorba de o acţiune militară, ci pur şi simplu de terorism”.

Iarova, situată la mai puţin de zece kilometri de frontul ucraineano-rus, avea circa 1.800 de locuitori înainte ca Rusia să invadeze Ucraina.

„Astfel de lovituri ruseşti nu trebuie lăsate fără o reacţie adecvată a lumii. Ruşii continuă să distrugă vieţi, evitând în acelaşi timp noi sancţiuni severe”, a declarat Zelenski.

