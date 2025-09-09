România, meci crucial în Cipru: Cine transmite la tv duelul din preliminariile CM 2026

România nu-și mai permite să piardă puncte, tricolorii aflându-se deja la 6 puncte în urma liderului Bosnia în grupa preliminară contând pentru CM de fotbal din 2026. Tricolorii vor întâlni marți Cipru, de la ora 21:45.

Cipru vs România din Grupa H preliminară a CM de fotbal din 2026 va avea loc pe „GSP Stadium” din Nicosia, va începe la ora 21:45, urmând să fie în direct pe Prima TV și LiveText pe G4Media.ro.

Cu șase puncte strânse din patru partide, tricolorii nu prea mai au voie la pași greșiți în grupa H de calificare la CM din 2026.

Liderul Bosnia are deja 12 puncte (tot din patru partide jucate), iar Austria are 9, dar din trei meciuri.

În aceste condiții, este lesne de înțeles că echipa lui Mircea Lucescu are nevoie de toate punctele din duelul din deplasare cu Cipru.

Tricolorii au ascendent moral împotriva ciprioților: 13 victorii din 16 meciuri directe.

Grupa H, clasament

1 Bosnia 12 puncte / 4 meciuri / 10-1 golaveraj

2 Austria 9 puncte / 3 meciuri / 7-1

3 România 6 puncte / 4 meciuri / 8-4

4 Cipru 3 puncte / 4 meciuri / 3-5

5 San Marino 0 puncte / 5 meciuri / 1-18

De știut

Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.

„În primul rând trebuie să avem știință și abia apoi după noroc. Am văzut și eu meciul împotriva Canadei. E complicat să vorbim despre un joc de pregătire. Probabil că gândurile se îndreptau mai mult către Cipru și către rezultatele terțe, Austria, Bosnia.

Trebuie să fim foarte serioși. Trebuie să abordăm cu o altă motivație și cu o altă viziune jocul. Cipru nu cred că e aceeași echipă. Cipru e într-un moment favorabil la echipele de club. Vlad Dragomir e aici, la Pafos. Gândiți-vă ce emulație e în zona internațională a meciurilor.

Eu știu ce e aici că am antrenat patru ani. E alt stadion, mai mare. Eu cred că o să fie mai ușor din punctul de vedere al publicului. Nu va fi pusă presiune asupra noastră. Vor fi, probabil, mulți români. Pe ciprioți parcă îi atrag mai mult echipele de club față de echipa națională.

Probabil că vor fi schimbări. Jucătorii nu au datorii după un meci amical. Doar datoria de imagine. În rest, e un meci cu alte conotații acum” – Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, citat de sport.ro.

Lotul României pentru partida cu Cipru

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB), Răzvan SAVA (Udinese | Italia)

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania), Mihai POPESCU (FCSB), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova), Alexandru CHIPCIU (U Cluj)

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB), Marius MARIN (Pisa | Italia), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia), Darius OLARU (FCSB), Florin TĂNASE (FCSB), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos), David MICULESCU (FCSB), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923)

Atacant

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia)

Programul Grupei H

21 martie

Cipru – San Marino 2-0

ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

24 martie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1

21:45 – San Marino – ROMÂNIA 1-5

7 iunie

16:00 – Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0

21:45 – Austria – ROMÂNIA 2-1

10 iunie

21:45 – ROMÂNIA – Cipru 2-0

21:45 – San Marino – Austria 0-4

6 septembrie

21:45 – Austria – Cipru 1-0

21:45 – San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

9 septembrie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria

21:45 – Cipru – ROMÂNIA

9 octombrie

21:45 – Austria – San Marino

21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina

12 octombrie

16:00 – San Marino – Cipru

21:45 – ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria

21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina

21:45 – ROMÂNIA – San Marino.