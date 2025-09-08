Înapoi la ritm: ai apă bună acasă, la îndemână, cu La Fântâna! Este simplu, rapid, convenabil, confortabil, adaptat nevoilor casei.

Toamna e pentru mulți simbolul unui nou început: ghiozdane pregătite, uniforme călcate, cursuri noi, emoții și chicoteli în primele zile de școală. Pentru multe familii, septembrie se simte, mai degrabă, ca un An Nou în care multe se cer făcute într-un ritm mai alert decât cel al zilelor de vară, abia trecute și deloc grăbite.

Tot în perioada aceasta revin și rutinele zilnice. Între pregătirea hainelor, grija pachețelului de școală și de serviciu deopotrivă, și grija respectării programului își face loc și grija pentru apa de băut – care rămâne esențială în economia unei zile pline, chiar dacă nu mai sunt coduri de caniculă. La acest punct – a nu mai avea grija apei de băut – te poate ajuta un serviciu La Fântâna.

În La Fântâna, suntem oameni cu același ritm al vieții ca al tău, cu familii, responsabilități, griji cotidiene, nevoi și aspirații – tocmai de aceea, înțelegem profund acest ritm și creăm soluții special gândite pentru acasă, pentru toți cei care își doresc apă bună la îndemână, fără efort, timp pierdut, bătăi de cap și atenți la bugetul lunar.

Abonamente integrate cu instalare, mentenanță și logistică asigurate – practic, un serviciu complet

Fie că vorbim de apă de la robinet filtrată, ori de apă îmbuteliată și livrată regulat, La Fântâna propune servicii complete, cu un beneficiu principal – ai acasă apă bună și sigură la îndemână, cât și cum ai nevoie sau cum îți dorești. Serviciile înseamnă că te consiliem să alegi soluția optimă pentru casa și pentru bugetul tău, într-o multitudine de opțiuni de abonament: noi venim, instalăm echipamentele, le menținem în stare bună și intervenim dacă e nevoie. Fie că vorbim de dozatoare care filtrează, răcesc, încălzesc sau carbonatează apa de rețea, de filtre montate sub chiuvetă, ori de instalarea unui watercooler cu bidoane. Serviciile, inclusiv livrarea apei îmbuteliate, acoperă întreg teritoriul național, sunt integrate și predictibile: știi ce plătești, ai totul în control și poți gestiona abonamentul online.

Ce îți oferă La Fântâna pentru acasă?

Dozatoarele noastre moderne sunt racordate la rețeaua de apă potabilă a locuinței și filtrează eficient, oferind apă curată, proaspătă, fără gust sau miros de clor și fără impurități pe care apa le poate aduna până la punctul final de consum. Mai mult decât atât, oferta La Fântâna propune o serie variată de purificatoare ergonomice, cu design atrăgător și prietenoase cu bugetul personal, care se potrivesc alături sau pe blatul oricărei bucătării – mică sau mare, fără griji legate de spațiu sau de consum energetic ridicat.

Un astfel de purificator de apă este perfect, de exemplu, în diminețile când cei mici iau micul dejun și au nevoie de hidratare matinală, timp în care părinții le pregătesc pachețelul de școală în care includ și o sticlă reutilizabilă personalizată cu apă bună de băut, direct de la purificator – rece, fierbinte și chiar carbogazificată. Practic, indiferent ce apă de băut îți dorești, cu un purificator La Fântâna o ai doar la un buton distanță.

Apă de izvor îmbuteliată, cu abonament sau fără abonament

La Fântâna are, de asemenea, și opțiuni de servicii cu apă îmbuteliată, inclusiv în ambalaje inovatoare, prietenoase cu mediul și potrivite oricăror nevoi de hidratare. Apa de izvor oligominerală de la Tălmaciu (Sibiu), cu o compoziție minerală stabilă și echilibrată, este recomandată consumului zilnic.

La Fântâna îmbuteliază această apă inclusiv într-una dintre cele mai sigure metode de îmbuteliere a lichidelor – Bag-in-Box (BiB). BiB este un sistem mai prietenos cu mediul, igienic și sigur pentru îmbutelierea și consumul apei. Recipientul paralelipipedic de 10 litri se integrează discret și eficient în orice spațiu, e ușor de transportat, depozitat și la fel de ușor de folosit. Cartonul exterior protejează apa de lumină, iar sistemul BiB nu permite contactul apei cu aerul. Ambele fac ca apa din cutie să se mențină proaspătă pentru o perioadă mai lungă de timp.

Aceeași apă bună de izvor este îmbuteliată și în sticlele reutilizabile de 8 litri. Sticlele de opt litri pot fi achiziționate atât cu abonamentele în sistem watercooler, cât și individual sau în diverse pachete gândite în funcție de nevoi și de consumul lunar.

Aceste opțiuni – inclusiv cele de abonamente cu livrare de apă în bidoane de 19 litri, aduse până la ușă – sunt gândite în jurul ideii de confort la accesibilizarea apei de băut, dar și de predictibilitate financiară în viața celor care le aleg. Confort înseamnă acces imediat la apă bună și sigură, rece, caldă sau carbogazificată, fără consum de timp sau bani cu transportul, depozitarea sau reciclarea.

Cum facem puțin mai ușoară întoarcerea la ritmul normal cu o soluție La Fântâna?

Dimineți mai relaxate : copilul are apă proaspătă asigurată – la micul dejun sau în ghiozdan — fără stresul sticlelor rătăcite sau al ghiozdanului greu. Și nu doar copilul, ci și părinții se pot bucura de confortul pe care-l aduce un astfel de serviciu – ai apă la îndemână acasă, dar și în drumurile tale cu ajutorul unei sticle reutilizabile.

: copilul are apă proaspătă asigurată – la micul dejun sau în ghiozdan — fără stresul sticlelor rătăcite sau al ghiozdanului greu. Și nu doar copilul, ci și părinții se pot bucura de confortul pe care-l aduce un astfel de serviciu – ai apă la îndemână acasă, dar și în drumurile tale cu ajutorul unei sticle reutilizabile. Economii de timp – beneficiezi de un serviciu integrat care îți aduce mai mult confort și mai mult timp liber. Cum? Cu un abonament online e simplu și rapid – nu mai faci drumuri la magazine pentru apă, nu mai cari tu, nu mai stai la cozi la casă. Câștigi timp pentru tine și pentru lucrurile care contează.

beneficiezi de un serviciu integrat care îți aduce mai mult confort și mai mult timp liber. Cum? Cu un abonament online e simplu și rapid – nu mai faci drumuri la magazine pentru apă, nu mai cari tu, nu mai stai la cozi la casă. Câștigi timp pentru tine și pentru lucrurile care contează. Costuri predictibile: Un serviciu complet La Fântâna nu e doar un serviciu care te scapă de grija timpului pierdut cu accesul la apă bună acasă. Un abonament La Fântâna înseamnă costuri predictibile într-un abonament lunar, de la 1 euro /zi, pe care îl plătești la fel cum plătești alte abonamente – la servicii de telecomunicații sau streaming TV, de exemplu. Știi ce comanzi, știi ce primești și, mai ales, știi ce bei – ai predictibilitate și confort financiar lunar.

Un serviciu complet La Fântâna nu e doar un serviciu care te scapă de grija timpului pierdut cu accesul la apă bună acasă. Un abonament La Fântâna înseamnă costuri predictibile într-un abonament lunar, de la 1 euro /zi, pe care îl plătești la fel cum plătești alte abonamente – la servicii de telecomunicații sau streaming TV, de exemplu. Știi ce comanzi, știi ce primești și, mai ales, știi ce bei – ai predictibilitate și confort financiar lunar. Mai puțin plastic — mai multă responsabilitate: watercoolerele La Fântâna sprijină un stil de viață prietenos cu mediul, cu tine, familia ta și cei dragi ție – o lecție frumoasă de transmis și dăruit zilnic, mai ales celor mici.

Pe scurt, ai mai mult timp și o calitate a vieții în familie sporită pentru faptul că apa bună la discreție nu mai e o problemă și un efort. Iar asta, pentru că La Fântâna are soluția potrivită: se ocupă de instalare, mentenanță și asistență pe toată durata contractului. Tu și ai tăi vă bucurați de apă bună.

O dimineață oarecare

Fă acest exercițiu scurt de imaginație: sunt primele zile de școală, iar tu te bucuri că totul e asigurat – ghiozdanele sunt pregătite, iar acasă, un watercooler funcționează impecabil. Dimineața, copilul vine în bucătărie, apasă pe un buton și umple imediat un pahar cu apă de băut, bună și sigură. Pare un detaliu banal, dar e unul care contează – care creează obiceiuri sănătoase, care integrează un ritm de viață modern, prezent și conectat la viitor.

De altfel, chiar în aceste zile – mai precis, până pe 16 septembrie 2025 – comanda unui abonament la un serviciu La Fântâna pentru acasă vine cu instalarea gratis și cu o sticlă termoizolantă cadou, într-un design special! Trebuie folosit codul PROMO25 la plasarea comenzii.

La Fântâna oferă o gamă de servicii complete de accesibilizare a apei de băut, într-un mod eficient și integrat, prin abonamente predictibile, variate, orientate spre confortul zilnic. Începutul lui septembrie este momentul potrivit să-ți simplifici viața sau, mai bine zis, să ți-o îmbunătățești – oferă-le celor dragi apă bună de băut, simplu, ușor, convenabil și confortabil și păstrează timpul pe care l-ai pierde prin magazine pentru ce contează cu adevărat!