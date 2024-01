Rușii ar fi distrus clădirea Consulatului din Ruse când au fost expulzați din Bulgaria: „Au rupt ușile, au luat cutii de depozitare, chiuvete, paturi” / „Aș sfătui Federația Rusă să ia și monumentul Armatei Sovietice care se află alături”

O inspecție a clădirii fostului Consulat General al Rusiei din orașul bulgar Ruse, pe care rușii l-au părăsit în iunie 2022, a constatat că imobilul a suferit daune semnificative: cadrele ușilor au fost deteriorate, iar robinetele, chiuvetele și echipamentele de bucătărie au fost furate, transmite Ukrainska Pravda, care citează presa de la Sofia.

Clădirea din Ruse, care a găzduit misiunea diplomatică a Uniunii Sovietice și apoi a Rusiei, este proprietatea municipalității. Din 1985, clădirea a fost închiriată, iar chiria a fost plătită la bugetul orașului. Personalul diplomatic rus a părăsit clădirea consulatului din Ruse după ce a fost expulzat din Bulgaria în vara anului 2022.

„Ieri am decis să merg să văd ce se întâmplă. Am fost surprins să văd că lipseau ramele ușilor și am crezut că municipalitatea le-a scos. La etajul al doilea, unde se află apartamentele rezidențiale, au dispărut multe lucruri. Chiar și robinetele de chiuvetă au fost îndepărtate în unele camere”, a declarat Ventsislav Ilyev, arhitectul clădirii, la Radioul Național Bulgar (BNR).

„Permiteți-mi să rezum pentru a fi clar: la plecarea din Ruse, diplomații au smuls ușile, luând cu ei cutii de depozitare, chiuvete, paturi și alte obiecte de mobilier și echipamente de bucătărie – lucruri pe care puțini oameni s-ar gândi să le ia cu ei”, a adăugat Ilyev.

După descoperirea lui Ilyev, Dejan Gerasimov, membru al Consiliului Municipal Ruse, a cerut crearea unei comisii care să studieze „toate contractele de închiriere pentru această proprietate”.

„Aș sfătui Federația Rusă să ia cu ei și monumentul Armatei Sovietice care se află alături”, a declarat Gerasimov, citat de portalul 24chasa.

În seara zilei de 19 ianuarie, Ambasada Rusiei în Bulgaria a comentat informațiile privind pagubele provocate clădirii, susținând că personalul său a părăsit Ruse în iulie 2022 „fără probleme”.

„Nu știm ce s-a întâmplat în clădire în ultimul an și jumătate, a fost în afara controlului nostru. Serviciile bulgare relevante sunt responsabile pentru starea clădirii, iar întrebările pe această temă ar trebui să le fie adresate acestora”, a declarat un oficial rus pentru Novini.bg.