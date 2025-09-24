G4Media.ro
Rusia vrea să majoreze TVA-ul de la 20% la 22%

24 Sep

Proiectul de buget pentru 2026 și perioada de planificare 2027-2028 pregătit de Ministerul Finanțelor prevede o creștere a cotei generale a taxei pe valoarea adăugată (TVA) de la 20% la 22%, scrie meduza.io.

Fondurile generate de creșterea TVA sunt destinate în principal finanțării apărării și securității, a transmis Ministerul Finanțelor.

Cota preferențială de TVA de 10% rămâne în vigoare pentru toate bunurile de importanță socială — produse alimentare, medicamente și produse medicale, produse pentru copii și altele.

Alte surse suplimentare de venituri bugetare propuse de Ministerul Finanțelor includ eliminarea beneficiilor temporare anti-COVID pentru primele de asigurare, reducerea pragului de venit pentru plătitorii de TVA în cadrul sistemului fiscal simplificat de la 60 de milioane de ruble la 10 milioane de ruble, modificarea impozitării caselor de pariuri și privatizarea celor mai mari companii de stat, notează RBK .

Se preconizează că modificările aduse Codului fiscal al Federației Ruse, care prevăd, printre altele, o creștere a TVA, vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Pachetul bugetar, prezentat guvernului spre examinare, va fi înaintat Dumei de Stat până la sfârșitul lunii septembrie.

The Bell, care a raportat anterior planurile Ministerului Finanțelor de a crește TVA-ul, notează că această măsură are ca scop finanțarea cheltuielilor bugetare pentru apărare. The Bell estimează că majorarea TVA-ului ar putea genera venituri bugetare suplimentare de aproximativ 0,5% din PIB, sau 1 trilion de ruble pe an. În plus, publicația notează că creșterea impozitelor ar putea, de asemenea, să oprească încetinirea inflației pe care Banca Centrală se străduiește să o realizeze, să reducă consumul și să încetinească și mai mult creșterea PIB-ului.

TVA este, în esență, o taxă pe consum inclusă în prețul fiecărui produs. Ultima dată când TVA-ul a fost majorat în Rusia a fost în ianuarie 2019, de la 18% la 20%.

În 2024, TVA-ul, împreună cu taxa pe extracția mineralelor, a asigurat 70% din veniturile bugetului federal.

