Rusia declară nivel de urgenţă federal în regiunea cu cea mai mare producţie de grâu din cauza secetei

Guvernul rus a decis să declare nivel de urgenţă federal în sectorul agricol din sudul regiunii Rostov, unde condiţiile meteo nefavorabile au provocat pierderi masive la recolte, au anunţat autorităţile locale, transmite Reuters, transmite Agerpres.

În iunie, Rostov declarase stare de urgenţă agricolă regională din cauza secetei, ceea ce a permis fermierilor să solicite compensaţii pentru pierderile înregistrate.

Yuri Slyusar, guvernatorul din Rostov, a declarat că nivelul de urgenţă federal va permite noi măsuri pentru sprijinirea fermierilor.

„Am discutat amănunţit situaţia agriculturii la cel mai înalt nivel – cu preşedintele, cu ministrul Agriculturii, Oksana Lut”, a precizat Slyusar într-un comunicat postat pe Telegram.

Acesta a adăugat: „Primul rezultat a fost o creştere a limitelor împrumuturilor preferenţiale. Acum problema cheie o reprezintă prelungirea scadenţei celor aproape 300 de credite acordate fermierilor, pentru a putea fi achitate”,.

Aproximativ un milion de hectare de culturi agricole sunt afectate anul acesta de secetă sau îngheţ în Rostov, o regiunea agricolă majoră a Rusiei, conform estimările autorităţilor locale.

Compania de consultanţă Sovecon a anunţat că, pentru prima dată din 2015, Rostov nu va mai fi anul acesta principala regiune producătoare de grâu din Rusia, condiţiile meteo nefavorabile, cedând poziţia regiunii vecine Stavropol.

Rusia este principalul exportator mondial de grâu, dar sectorul agriculturii, care a crescut semnificativ în ultimii ani, în pofida sancţiunilor occidentale, a fost lovit anul acesta de condiţiile meteo nefavorabile, de dobânzile ridicate, de majorarea taxelor de export şi de costurile ridicate cu combustibilii şi îngrăşămintele, apreciază analiştii.