Rusia consideră „inacceptabilă” orice potenţială desfăşurare militară străină în Ucraina

Rusia a avertizat joi că refuză să discute orice „intervenţie străină” în Ucraina, „sub orice formă”, în contextul în care unele state europene şi-au exprimat disponibilitatea de a desfăşura trupe ca parte a unei soluţionări a conflictului, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„Rusia nu are nicio intenţie să discute despre o intervenţie străină în Ucraina, care ar fi fundamental inacceptabilă şi ar submina orice securitate, sub orice formă sau format”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, în faţa presei la Vladivostok, în Extremul Orient al Rusiei.

Zaharova a reiterat că Rusia consideră „absolut inacceptabile” garanţiile de securitate solicitate de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care vor fi discutate joi la o reuniune a „Coaliţiei Voinţei”, ce reuneşte aliaţii Kievului, în special europeni.

„Acestea nu sunt garanţii de securitate pentru Ucraina, ci garanţii de pericol pentru continentul european”, a declarat purtătoarea de cuvânt.

Ea a comentat declaraţii ale preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind planurile de trimitere de trupe europene în Ucraina, o mişcare respinsă şi de Germania.

Într-un interviu acordat duminică publicaţiei Financial Times, von der Leyen a spus că Europa elaborează „planuri destul de precise” pentru o desfăşurare multinaţională de trupe în Ucraina, ca parte a garanţiilor de securitate post-conflict, care vor avea sprijinul capabilităţilor SUA.

În altă ordine de idei, Zaharova a mai spus că acuzaţiile conform cărora Rusia ar fi în spatele bruierii avionului preşedintei Comisiei Europene sunt false şi paranoice.

Un purtător de cuvânt al UE a declarat că sistemul GPS al avionului Ursulei von der Leyen a fost bruiat în timp ce se afla în drum spre Bulgaria, duminică, adăugând că se suspectează o interferenţă a Rusiei.