Rusia anunță că a testat cu succes o rachetă balistică intercontinentală: „Relațiile cu SUA sunt la zero, trebuie reluate”

Ministerul rus al Apărării a anunțat, duminică, că Rusia a testat „cu succes” o rachetă balistică intercontinentală lansată dintr-un submarin în Marea Albă, în largul coastei de nord-vest a țării, spre peninsula rusă Kamchatka. „Noul submarin cu propulsie nucleară, Imperator Alexander III, a lansat cu succes racheta balistică intercontinentală Bulava din Marea Albă până la câmpul Kura din peninsula Kamchatka”, a spus ministerul într-un comunicat publicat de agenția „Tass”, citată de La Repubblica și Rador Radio România.

Relațiile dintre Rusia și Statele Unite sunt la zero, dar în timp dialogul va trebui reluat, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, într-un interviu acordat jurnalistului postului de televiziune „Rossiya-1”, Pavel Zarubin, potrivit „Tass”. Reporterul a publicat un fragment din conversație pe canalul său de Telegram. „Relațiile sunt la zero sau, aș spune, chiar sub zero. Totuși, din moment ce atât noi, cât și America avem o responsabilitate specială pentru stabilitatea globală și strategică, într-un fel sau altul va trebui să reluăm această conversație”, a spus Peskov.

Prăbușirea relațiilor dintre Federația Rusă și Statele Unite s-a produs la inițiativa americanilor, așa că pentru ca într-o zi să aibă loc o întâlnire între cei doi președinți, liderul american va trebui așadar să-și schimbe poziția într-un mod mai constructiv, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu de televiziune citat de „Ria Novosti”.

„Această prăbușire a întregii baze a relațiilor ruso-americane a avut loc la inițiativa americanilor, așa că cel puțin liderul Statelor Unite va trebui să-și schimbe mai devreme sau mai târziu poziția și să aibă o atitudine mai constructivă în ceea ce privește relațiile bilaterale, iar atunci vor exista condițiile necesare pentru o astfel de întâlnire”, a spus Peskov, potrivit căruia „președintele Putin a afirmat în repetate rânduri că este pregătit pentru orice contact”.

Nou atac în Crimeea, peninsula ocupată din 2014. Sâmbătă, președintele Comisiei UE, Ursula von der Leyen, a fost la Kiev și s-a întâlnit cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a face un bilanț al intrării Ucrainei în UE.

Liderii politici și militari de la Kiev au confirmat că, sâmbătă, o navă rusă a fost lovită și avariată în șantierul naval Zaliv din Crimeea, peninsula ucraineană anexată de Moscova din 2014. Pe Telegram, comandantul forțelor aeriene ucrainene, Mikola Oleshchuk, s-a limitat să scrie un simplu „confirm”, însoțit de emoticoane cu rachete, nave și foc. Șeful biroului prezidențial ucrainean, Andrei Yermak, a făcut același lucru: „Viața demonstrează în mod constant că flota din Marea Neagră a Federației Ruse nu va fi în Crimeea”, a scris Yermak, pe Telegram.

Sâmbătă, pe teritoriul ucrainean au fost înregistrate peste 80 de atacuri, a scris „Ukrinform”, citând Statul Major al Forțelor Armate Ucrainene în actualizarea sa de dimineață. „În ultimele 24 de ore au avut loc 82 de atacuri – scrie Statul Major de la Kiev pe rețelele de socializare –. În total, inamicul a lansat șapte atacuri cu rachete și 24 de atacuri aeriene, a lansat 64 de atacuri folosind sisteme multiple de lansare a rachetelor asupra pozițiilor trupelor noastre și asupra zonelor populate. Din păcate, există victime în rândul populației civile din cauza atacurilor teroriste rusești. Atacurile au provocat distrugerea clădirilor rezidențiale private și a altor infrastructuri civile”, scrie în raport.

Sursa: Repubblica / Rador Radio România / Traducerea: Oana Avram