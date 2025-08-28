G4Media.ro
sursa foto: Genya SAVILOV/ AFP

Rusia a lansat un atac de amploare asupra Kievului soldat cu cel puţin patru morţi şi 20 de răniţi

Forţele ruse au lansat un atac de amploare cu drone şi rachete asupra Kievului în noaptea de miercuri spre joi, provocând moartea a patru persoane şi rănirea a 20 şi avariind clădiri rezidenţiale în mai multe cartiere ale oraşului, au anunţat joi oficiali ucraineni, citaţi de agențiile de știri Reuters şi AFP, informație preluată de Agerpres.

Ministrul de interne Igor Klîmenko a postat pe Telegram că printre cei patru morţi se află doi copii şi că numărul răniţilor este mai mare de douăzeci. Primarul Vitali Kliciko a avansat un bilanţ de 22 de răniţi, între care trei copii.

Administraţia militară a capitalei Ucrainei susţine că în atac au fost utilizate drone şi rachete.

„Din nefericire, stilul rus este tipic în atacurile lor”, a postat pe Telegram Timur Tkancenko, şeful administraţiei militare a Kievului.

„Lovituri combinate, din diferite direcţii. Şi vizarea sistematică a unor clădiri rezidenţiale obişnuite”, a adăugat el.

Oficialii ucraineni au menţionat că numeroase clădiri au fost avariate, între care mai multe blocuri turn.

Timur Tkancenko a precizat că au fost lovite două blocuri de apartamente aflate pe ambele maluri ale râului Nipru.

În cartierul Darnîţki, o suburbie din estul oraşului, un imobil cu cinci etaje a fost parţial distrus, a spus el, şi echipele de salvare caută locuitori blocaţi în dărâmături.

Echipele de urgenţă răspund unor apeluri în peste 20 de locuri din capitală, a adăugat el.

Mai multe incendii au izbucnit în diverse zone din oraş.

În imagini postate online pot fi văzute apartamente în flăcări la etajele superioare ale unor blocuri turn şi clădiri din care iese fum.

G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

  1. Premiul Nobel merge la Putin, nu mai stam dupa Tramp. ASA VAD CEI DOI PACEA. Au dreptate europenii, Putin e un terorist care latra la portile UE.

