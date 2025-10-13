Spitalul Municipal din Caransebeș, cerere către DNA pentru finalizarea lucrărilor la ATI și Ginecologie / Lucrările sunt oprite de anchetatori / Noul managerul promite că nu se va mai lucra cu aceeași firmă implicată în anchetă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Noua conducere a Spitalului Municipal din Caransebeș, sub coordonarea managerului interimar Octavian Dena, face demersuri pentru deblocarea și finalizarea lucrărilor de modernizare la secțiile ATI (Terapie Intensivă) și Ginecologie, proiecte care au fost oprite de DNA în urma descinderilor recente, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.

„Sunt două secții unde lucrările nu au fost finalizate, vorbim aici de Terapie Intensivă și Ginecologie. Trebuie să găsim resurse sau o formă prin care să le finalizăm. Lucrările sunt oprite de anchetatori”, a declarat Octavian Dena, managerul interimar al unității medicale.

Conducerea spitalului a transmis o adresă oficială către DNA, solicitând acordul pentru a putea relua și finaliza investițiile esențiale pentru actul medical. Managerul a subliniat că nu se va mai lucra cu aceeași firmă implicată anterior în proiect, pentru a asigura transparență și continuitate legală.

Blocarea lucrărilor afectează în mod direct activitatea medicilor și îngrijirea pacienților din cele două secții.

„Pentru medicii de pe aceste secții este foarte greu. Avem nevoie ca lucrările să fie finalizate pentru ca actul medical să se desfășoare corect”, a mai precizat Dena.

Secțiile ATI și Ginecologie reprezintă puncte strategice ale spitalului, gestionând cazuri critice și urgențe medicale zilnice, ceea ce face ca reluarea lucrărilor să fie o prioritate absolută.

Pe lângă rezolvarea situației juridice a lucrărilor, Octavian Dena are în plan și stabilizarea financiară a spitalului. Printre principalele obiective menționate se numără:

Stingerea datoriilor către bugetul de stat, în valoare de 6,5 milioane de lei;

Deschiderea unui compartiment de Fizioterapie în ambulatoriu, până la sfârșitul anului 2025.

Aceste măsuri urmăresc creșterea calității serviciilor medicale și redresarea financiară a unității spitalicești, în beneficiul pacienților din Caransebeș și din întreg județul Caraș-Severin.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Managerul Spitalului Municipal Caransebeş , Singh Bhupinder, a fost ridicat în septembrie de procurorii DNA Timişoara şi dus la audieri într-un dosar de luare de mită. Alte două persoane, un consilier judeţean din Caraş- Severin, dar şi un om de afaceri din Caransebeş, sunt şi ei cercetaţi în acelaşi dosar

Singh Bhupinder, cetăţean de naţionalitate indiană, dar cu cetăţenie română, ar fi încheiat, prin atribuire directă, mai multe contracte cu două firme pentru o serie de lucrări de modernizare a spitalului. Pentru aceasta ai fi primit diverse sume de bani.