G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Rusia a lansat 537 de drone şi 45 de rachete într-un atac…

Ucraina, Torețk, ruine
Captură Telegram

Rusia a lansat 537 de drone şi 45 de rachete într-un atac asupra Ucrainei, efectuat vineri noaptea

Articole30 Aug • 96 vizualizări 0 comentarii

Forţele aeriene ucrainene au anunţat sâmbătă că au doborât 510 din cele 537 de drone şi 38 din cele 45 de rachete lansate de Rusia vineri noaptea într-un atac asupra Ucrainei, transmit Reuters şi AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În 21 de cazuri dronele şi rachetele lansate de armata rusă au cauzat pagube materiale.

Un atac al forţelor ruse a vizat oraşul Zaporojie, din sudul Ucrainei, unde o persoană a murit şi alte cel puţin 24 au fost rănite, printre care trei copii.

Guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a declarat pe aplicaţia Telegram că atacul a avariat infrastructura şi mai multe clădiri de apartamente.

Pe de altă parte, armata ucraineană a informat că în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă a lovit rafinăriile din oraşele ruseşti Krasnodar şi Sizran.

La rafinăria Krsanodar, ce produce anual 3 milioane de tone de produse petroliere uşoare, loviturile ucrainene au fost urmate de mai multe explozii şi de un incendiu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.