Ronnie O’Sullivan s-a retras cu doar câteva ore înainte de debutul la Openul Țării Galilor – Fanii sunt îngrijorați

Ronnie O’Sullivan (49 de ani) a declarat forfait cu doar câteva ore înainte de debutul la Openul Țării Galilor la snooker, cel supranumit „The Rocket” ajungând la mai multe abandonuri în ultima perioadă, lucru care îi pune pe gânduri pe fanii săi din toată lumea.

Ronnie ar fi trebuit să-l întâlnească pe Jamie Clarke în runda inaugurală de la Openul Țării Galilor, dar „Racheta” a ales să se retragă cu doar câteva ore înainte de startul partidei.

După ce a absentat de la Mastersul Germaniei și de la Masters, O’Sullivan trece pe listă încă un turneu la care a ales să nu participe.

Fanii sunt alarmați, iar presa din Marea Britanie speculează varianta unei posibile retrageri a celui considerat cel mai mare jucător de snooker din istorie.

„A fost o parte din mine care a savurat oportunitatea, poate că aproximativ 20% la sută din mine a fost dezamăgit pentru că nu mai ai multe șanse de a juca contra lui Ronnie, el aflându-se spre finalul carierei.

Își alege evenimentele unde să joace, pe bună dreptate, dar probabil că am fost mai mult fericit decât nefericit. Deși ar fi fost frumos să joc cu el. Am muncit mult, m-am antrenat mult”, a precizat Jamie Clarke, cel care ar fi trebuit să-l întâlnească marți pe O’Sullivan.

În acest sezon, Ronnie s-a retras în total de la opt turnee, începând din iulie 2024, și nu a câștigat încă nicio competiție. Următoarea întrecere la care ar trebui să participe este World Open în China, între 23 februarie și 1 martie.

‘I spent money on trains and hotel to see Ronnie O’Sullivan – his last-minute withdrawal lacked respect’https://t.co/u3PkiGun0G pic.twitter.com/mBAHoJe3Pm

— Daily Record Sport (@Record_Sport) February 11, 2025