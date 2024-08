Roncadelle, un oraș de lângă Brescia se laudă că ar putea ocupa locul 29 în clasamentul medaliilor olimpice / Trei sportivi de aici au urcat pe prima treaptă la volei, judo și cantoaj / Primar: ”Avem o medalie de aur la 3.000 de locuitori”

„Suntem mai buni decât jumătate din lume”, se laudă italienii din localitatea Roncadelle, un oraș de lângă Brescia, din nordul Italiei.

Cu titlurile olimpice ale lui Alice Bellandi la judo, Giovanni De Gennaro la canotaj și Anna Danesi la volei, localitatea ar fi pe locul 29 în clasamentul pe medalii, scrie Brescia Oggi.

„Acum, datorită acestei ediții a Jocurilor Olimpice, toată lumea ne cunoaște. Bine ați venit la Roncadelle, orașul celor cinci cercuri. Sau mai degrabă, „Roncad’Oro”, cel mai popular oraș din Italia după a treia medalie de aur la o olimpiadă care depășește magia, proiectând acest oraș din Brescia cu puțin peste 9.000 de locuitori în legenda sportului italian”, se laudă locuitorii de aici.

Anna Danesi, căpitanul echipei naționale feminine italiene de volei, se alătură judoka Alice Bellandi și canoistul Giovanni De Gennaro, toți trei medaliați cu aur.

Roncadelle ar ocupa singură locul 29 în clasamentul medaliilor olimpice: mai multe aururi decât Danemarca, Croația, Cuba, Slovenia, Austria, Azerbaidjan, Bahrain, Filipine, Hong Kong, Algeria și Indonezia, care s-au oprit la două medalii de aur.

„Administrația locală are la inimă sportul și bunăstarea celor care îl practică”, spune primarul localității. „Acești trei sportivi sunt oameni umili și buni, care vor deveni puncte de referință pentru copiii comunității noastre. „Este aproape greu de crezut”, recunoaște primarul Roberto Groppelli. ”O medalie olimpică de aur pentru fiecare 3.000 de locuitori. Când i-am întâmpinat în oraș înainte de start, am spus-o în șoaptă, dar am crezut cu adevărat în șansele acestor sportivi: condițiile erau acolo și aceste medalii sunt o recompensă pentru sacrificiul, perseverența și angajamentul a trei sportivi extraordinari. Giovanni De Gennaro își încheie de fapt cariera cu singura medalie care mai lipsea: duminică, când s-a întors în sat de la Paris, l-am întâmpinat așa cum merita”, spune primarul.

„Este bucurie pură”, mărturisește preotul paroh din Roncadelle don Gigi Gaia, „aurul Annei completează cercul deschis de Alice și Giovanni. Danesi a crescut apoi aici, tot sportiv, făcând primii pași în sala Roncadelle. Parcă am fost proiectați în altă dimensiune: locul 29 în clasamentul pe medalii, minunat”, spune preotul.