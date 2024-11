România vs Kosovo, în Liga Națiunilor – Cine transmite la tv partida de pe Arena Națională

În cazul unei victorii contra naționalei din Kosovo, prima reprezentativă de fotbal a României este sigură de câștigarea grupei din Liga Națiunilor, tricolorii reușind până acum numai victorii sub comanda selecționerului Mircea Lucescu.

Partida de pe Arena Națională va începe la ora 21:45, va fi în direct pe Antena 1 și LiveText pe G4Media.ro.

Programul STB se prelungește până la ora 01:00.

„Şansele să terminăm pe primul loc şi să câştigăm sunt mari. Ei sunt împrăştiaţi, dar nu mai sunt echipe slabe. Au 4-5 jucători foarte buni, copiii pleacă devreme din Kosovo. Lumea să nu creadă că e uşor. Nu mă interesează doar rezultatul şi terminarea pe primul loc.

Mă interesează ca nivelul de joc al acestei echipe să crească foarte mult. Noi eram mereu consideraţi jucători cu calităţi tehnice superioare altora în ceea ce priveşte pasele.

În 1970 a fost cel mai greu CM jucat de echipa României, ştiţi ce grupă am avut la Campionatul Mondial şi nu am avut niciul fel de relaţii cu străinătatea, nu aveam echipament, m-am dus în piaţă şi am cumpărat echipament pe care l-a purtat şi Pele când am schimbat tricourile şi acum e la Real Madrid la muzeu, nu aveam nici măcar ghete.

Trăgeam nişte linii pe ele ca să pară Adidas. Când am venit în 1984 am insistat să se crească bugetul. Noi aveam în disputa cu ceilalţi o singură şansă, că eram tehnici.

În România, am ignorat creşterea copiilor pe baza jocului de pase. Noi ne-am calificat la EURO pe alte lucruri, am obţinut calificarea cu un grup de jucători care au fost motivaţi. Trebuie să trecem la altă etapă, să controlăm jocul dacă vrem să ne confruntăm cu marile echipe. Este foarte important să câştigăm acest meci” – Mircea Lucescu, într-o conferință de presă.

„Prezenţa la naţională dublează valoarea unui jucător. Nu pot să fac experimente la naţională, eu am nevoie de rezultate, să dau încredere grupului de jucători. Ceilalţi care vor să ajungă la naţională trebuie să demonstreze la echipele de club meci de meci.

Când vin, să îşi aştepte momentul şi când intră şi pun tricoul să nu-l mai dea jos, să meargă cu el acasă, să doarmă cu el.Contează foarte mult raportul mental.

Nu am probleme cu cei care nu joacă, aş avea eu o problemă în cazul acest, ar însemna că nu ştiu să gestionez la vârsta mea o relaţie cu un copil”, a conchis Mircea Lucescu.

Până la finalul grupei, România mai are de jucat, tot acasă, pe Arena Națională, cu Cipru, în data de 18 noiembrie, de la ora 21:45.

Vineri, 15 noiembrie, ora 21:45, Arena Națională: ROMÂNIA – Kosovo (în direct la Antena 1)

Luni, 18 noiembrie, ora 21:45, Arena Națională: ROMÂNIA – Cipru (în direct la Prima TV)

Liga Națiunilor, divizia C, Grupa 2, clasament

1 România 12 puncte (11-2 golaveraj)

2 Kosovo 9 (9-4)

3 Cipru 3 (1-10)

4 Lituania 0 (3-8).