România vs Canada pe Arena Națională: Cine transmite la tv meciul amical…

Arena Națională din București, arhiplină la un meci de fotbal.
Arena Națională / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

România vs Canada pe Arena Națională: Cine transmite la tv meciul amical al tricolorilor

5 Sep

România joacă vineri un meci amical contra naționalei Canadei. Duelul are loc pe „Arena Națională” din București și are caracter amical.

  • România vs Canada va începe de la ora 21:00, urmând să fie LiveText pe G4Media.ro și în direct pe Antena 1.

De știut:

  • Tricolorii au trei victorii și două înfrângeri în ultimele cinci partide (toate oficiale).
  • De cealaltă parte, Canada are două înfrângeri, o remiză și două victorii.
  • Va fi primul meci între România și Canada.

România, echipă probabilă: Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – Olaru, R. Marin, Stanciu – Man, Drăguș, Mitriță

Selecționerul Mircea Lucescu ar fi vrut o zi de antrenament în locul meciului cu canadienii

„Aş fi preferat să nu joc, să pregătesc echipa pentru meciul cu Cipru care devine vital pentru drumul echipei. Dar FIFA nu acceptă vreun avantaj pentru vreo echipă şi atunci am luat acest joc.

Canada se pregăteşte pentru CM, este o echipă pentru care nu e meci amical, pentru noi este important. Am promovat patru jucători de la naţională, trebuie evoluţie continuă.

Jucătorii trebuie să se adapteze grupului şi filosofiei echipei. Este un meci de pregătire, să-mi dau seama cum se adaptează jucătorii. Nu se compară cu niciun meci de club, aici responsabilitatea este imensă.

Le spun jucătorilor: aici aveţi toată ţara în spatele vostru. Este important să-l câştigăm pentru a da echipei impuls în vederea partidei cu Cipru.

Am crescut în ultimul timp, dar suntem deficitari la duelurile individuale. Avem jucători cu nivel tehnic ridicat, vreau să mă întorc la vremurile când eram consideraţi brazilienii Europei.

Sper că vom reveni, sunt impresionat de unele meciuri din campionatul României” – Mircea Lucescu, selecționerul României.

După amicalul cu Canada, tricolorii vor juca meciul oficial cu Cipru din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 2026. Duelul cu ciprioții va avea loc marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, în deplasare.

Reamitim că tricolorii fac parte din Grupa H a preliminariilor.

  • 1 Bosnia Herțegovina 9 puncte / trei meciuri
  • 2 Austria 6 / două meciuri
  • 3 România 6 / patru meciuri
  • 4 Cipru 3 / trei meciuri
  • 5 San Marino 0 / patru meciuri.

