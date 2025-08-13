România, tot mai atractivă pentru afacerile din Grecia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Analiză a publicației Oikonomikos Tachydromos, via Rador:

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Piața românească se afirmă drept un „model” pentru activitatea de afaceri a companiilor greceşti. La treizeci și cinci de ani de la prăbușirea regimului precedent, România a devenit încet, dar sigur, unul dintre principalii parteneri ai comunității grecești de afaceri, fără turbulențe sau evoluţii descendente. Merită remarcat faptul că pe piața din România coexistă „armonios” afaceri grecești de toate dimensiunile – de la o cifră de afaceri de 10.000 de euro pe an până la miliarde de euro.

Conform raportului anual al Biroului pentru Afaceri Economice și Comerciale al Ambasadei Greciei la București, în 2024 „România s-a clasat pe locul 7 printre principalele destinații ale exporturilor grecești, rămânând în top 10 pentru al 5-lea an consecutiv (locul 10 în 2020, locul 8 în 2021, locul 10 în 2022, locul 10 în 2023)”.

De asemenea, „volumul total al comerțului bilateral dintre cele două țări în 2024 s-a ridicat la 2,936 miliarde de euro, față de 2,867 miliarde de euro în 2023, ceea ce indică o creștere de 66,8 milioane de euro, adică de 2,4%”.

Exporturile grecești către România

Raportul mai arată că ”exporturile grecești către România au crescut constant din 2015 până în 2022, stabilizându-se în ultimii doi ani la un nivel de peste 1,8 miliarde de euro. Similar, importurile noastre din România au înregistrat o creștere continuă în ultimii ani – și mai ales după anul pandemiei de covid (2020) – acestea fiind consolidate acum la sume de peste 1 miliard de euro”.

În plus din datele Băncii Centrale a Greciei pentru anul 2023 rezultă că „atât balanța comercială, cât și cea a serviciilor prezintă un excedent în favoarea Greciei, situându-se pentru anul 2024 la 543 de milioane de euro”.

Pentru anul 2024, balanța serviciilor către România este defalcată după cum urmează: 1. Servicii de turism 557,7 milioane de euro (70,7%), 2. Construcții 60 milioane de euro (7,6%), 3. Asigurări și pensii 39 milioane de euro (4,9%), 4. IT și comunicații 38 milioane de euro (4,8%), 5. Transporturi 20 milioane de euro (2,5%) și 6. alte servicii 74 milioane de euro (9,4%).

Conform datelor de la Banca Centrală a Greciei, citate de autorii raportului, România a fost de-a lungul timpului una dintre principalele țări de destinație pentru investițiile străine directe, iar în 2023 s-a clasat pe locul al doilea printre principalele țări de destinație pentru investițiile grecești în străinătate, după Cipru și înaintea Olandei, Bulgariei și SUA.

Valoarea totală a investițiilor grecești în România s-a ridicat la 3,991 miliarde de euro în 2023, comparativ cu 1,181 miliarde de euro în 2022. Se mai subliniază că „creşterea de patru ori a investițiilor grecești în România se datorează în principal achiziției ENEL de către PPC S.A., achiziţie finalizată în anul 2023”.

Companii active

La Oficiul Național al Comerțului din România (ONRC) erau înregistrate, în decembrie 2024, 8.830 de companii cu participare grecească la capitalul lor – dar, din cauza neactualizării Registrului, numărul real al companiilor active este semnificativ mai mic și se ridică la aproximativ 2.000.

Conform datelor ONRC, primele 10 țări cu cel mai mare capital investit în companii înființate și care operează în România sunt: 1. Olanda 9,9 miliarde de euro – 19,81% (6.221 companii – 2,24%) 2. Germania 5,85 miliarde de euro – 11,71% (26.259 companii – 9,45%) 3. Austria 5,49 miliarde de euro – 10,98% (8.669 companii – 3,12%) 4. Cipru 4,87 miliarde de euro – 9,74% (6.633 companii – 2,39%) 5. Italia 2,68 miliarde de euro – 5,36% (53.743 companii – 19,35%) 6. Grecia 2,51 miliarde de euro – 5,02% (8.830 companii – 3,18%) 7. Franța 2,46 miliarde de euro – 4,92% (10.972 companii – 3,95%) 8. Luxemburg 1,86 miliarde de euro – 3,73% (1.144 companii – 0,41%) 9. Spania 1,72 miliarde de euro – 3,43% (7.030 companii – 2,53%) 10. Elveția 1,64 miliarde de euro – 3,29% (3.602 companii – 1,30%).

Cifra totală de afaceri

Așa cum arată analiza datelor, numărul companiilor active cu capital grecesc care au depus un bilanț pentru anul 2022 este de 2.000, iar cifra lor de afaceri totală este de 5,8 miliarde de euro, în timp ce numărul angajaților în cadrul acestora depășește 20.000 de persoane. Mai concret, există:

– 200 de companii cu o cifră de afaceri totală de la 1 milion de euro până la peste 50 de milioane de euro,

– 100 de companii cu o cifră de afaceri totală de la 500 de mii de euro până la 1 milion de euro,

– restul de 1.700 de companii au o cifră de afaceri totală de la 10 mii de euro la 500 de mii de euro.

Componenţa cifrei de afaceri

În ceea ce privește cele 200 de companii cu o cifră de afaceri totală între 1 milion de euro şi peste 50 de milioane de euro, există:

– 17 companii cu o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro

– 36 de companii cu o cifră de afaceri între 10 – 49 de milioane de euro

– 29 de companii cu o cifră de afaceri între 5 – 9 milioane de euro

– 50 de companii cu o cifră de afaceri între 2,5 – 4 milioane de euro

– 68 de companii cu o cifră de afaceri între 1 – 2,4 milioane de euro.

Traducerea Rador: Carolina Ciulu