România, printre ţările UE cu ponderi mari ale persoanelor care nu primesc îngrijirile stomatologice de care au nevoie, potrivit Eurostat
Un procent de 6,3% dintre persoanele cu vârsta de cel puţin 16 ani din Uniunea Europeană, care aveau nevoie de tratamente stomatologice, nu le-au putut primi anul trecut din motive financiare, din cauza listelor lungi de aşteptare sau a distanţei până la furnizorii de tratamente stomatologice, arată datele publicate vineri Eurostat, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
În rândul statelor membre, cele mai mari ponderi ale persoanelor care nu au beneficiat de îngrijirile stomatologice de care aveau nevoie s-au înregistrat în Grecia (27,1%), Letonia (16,5%) şi România (16,2%). La polul opus, cele mai reduse ponderi s-au consemnat în Malta (0,4%), Germania (0,9%) şi Croaţia (1,1%).
Datele Eurostat arată că ponderea persoanelor aflate în risc de sărăcie care nu au beneficiat de îngrijirile stomatologice de care aveau nevoie este semnificativ mai mare, de 13,7%, comparativ cu 5,1% în cazul celor care nu se aflau în risc de sărăcie. Această situaţie se înregistrează în toate ţările membre UE.
Cele mai mari diferenţe între cele două grupuri s-au înregistrat în România, unde 43,5% din persoanele aflate în risc de sărăcie nu au beneficiat de îngrijirile stomatologice de care aveau nevoie, comparativ cu 12,6% în cazul celor care nu se aflau în risc de sărăcie, adică un decalaj de 30,9 puncte procentuale (p.p.). Alte ţări cu diferenţe mari sunt: Grecia, 30,1 p.p., Letonia (24,5 p.p.) şi Portugalia (20,5 p.p.).
În contrast, Germania (1,3 p.p.), Malta (1,5 p.p.) şi Polonia (1,7 p.p.) au cele mai mici diferenţe între persoanele aflate în risc de sărăcie care nu au beneficiat de îngrijirile stomatologice de care aveau nevoie şi cele care nu se aflau în risc de sărăcie.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu: România a primit, la un moment dat, mesaje de la diplomaţi ruşi că intrarea în NATO sau UE ar „reprezenta automat o încălcare a intereselor Federaţiei Ruse”. Este exact acelaşi mesaj care se transmite Ucrainei
Emisarul lui Trump avertizează că atacurile ”teribile” ale Rusiei la Kiev ameninţă planul de pace al lui Trump
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.