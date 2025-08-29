G4Media.ro
România, printre ţările UE cu ponderi mari ale persoanelor care nu primesc îngrijirile stomatologice de care au nevoie, potrivit Eurostat

Un procent de 6,3% dintre persoanele cu vârsta de cel puţin 16 ani din Uniunea Europeană, care aveau nevoie de tratamente stomatologice, nu le-au putut primi anul trecut din motive financiare, din cauza listelor lungi de aşteptare sau a distanţei până la furnizorii de tratamente stomatologice, arată datele publicate vineri Eurostat, transmite Agerpres.

În rândul statelor membre, cele mai mari ponderi ale persoanelor care nu au beneficiat de îngrijirile stomatologice de care aveau nevoie s-au înregistrat în Grecia (27,1%), Letonia (16,5%) şi România (16,2%). La polul opus, cele mai reduse ponderi s-au consemnat în Malta (0,4%), Germania (0,9%) şi Croaţia (1,1%).

Datele Eurostat arată că ponderea persoanelor aflate în risc de sărăcie care nu au beneficiat de îngrijirile stomatologice de care aveau nevoie este semnificativ mai mare, de 13,7%, comparativ cu 5,1% în cazul celor care nu se aflau în risc de sărăcie. Această situaţie se înregistrează în toate ţările membre UE.

Cele mai mari diferenţe între cele două grupuri s-au înregistrat în România, unde 43,5% din persoanele aflate în risc de sărăcie nu au beneficiat de îngrijirile stomatologice de care aveau nevoie, comparativ cu 12,6% în cazul celor care nu se aflau în risc de sărăcie, adică un decalaj de 30,9 puncte procentuale (p.p.). Alte ţări cu diferenţe mari sunt: Grecia, 30,1 p.p., Letonia (24,5 p.p.) şi Portugalia (20,5 p.p.).

În contrast, Germania (1,3 p.p.), Malta (1,5 p.p.) şi Polonia (1,7 p.p.) au cele mai mici diferenţe între persoanele aflate în risc de sărăcie care nu au beneficiat de îngrijirile stomatologice de care aveau nevoie şi cele care nu se aflau în risc de sărăcie.

