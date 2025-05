România primeşte 10 milioane franci din partea Elveţiei pentru a dezvolta educaţia duală

România beneficiază de o finanţare de 10 milioane de franci elveţieni pentru dezvoltarea educaţiei duale, în cadrul celei de-a doua contribuţii elveţiene, potrivit unui comunicat de presă al Camerei de Comerţ Elveţia – România (CCE-R), transmite Agerpres.

Anunţul a fost făcut în cadrul conferinţei „The Power of Partnership across Countries and Industries for Excellence in D ual Education”, organizată joi la Braşov de Camera de Comerţ Elveţia – România.

Programul pentru dezvoltarea educaţiei duale îşi propune să sprijine integrarea tinerilor pe piaţa muncii prin formare profesională duală, oferindu-le competenţe practice direct la locul de muncă. Totodată, vor fi consolidate capacităţile angajatorilor, ale asociaţiilor profesionale şi ale instituţiilor publice pentru a crea împreună un sistem de educaţie profesională mai eficient, care să răspundă real nevoilor economiei. Acesta este implementat de Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), în parteneriat cu Universitatea Federală Elveţiană pentru Educaţie şi Formare Profesională (SFUVET) şi beneficiază de o cofinanţare de 15% din partea Guvernului României.

Peste 70 de lideri din administraţie, educaţie, mediul de afaceri, ONG-uri din educaţie şi federaţii ale părinţilor au participat la evenimentul desfăşurat sub egida camerei de comerţ elveţiene.

Reprezentanţii companiilor prezente au vorbit despre sistemul elveţian de învăţământ dual, în care două treimi dintre absolvenţii de gimnaziu urmează ruta educaţiei duale şi sunt integraţi rapid pe piaţa muncii, având, totodată, posibilitatea de a-şi continua studiile şi în domeniul universitar.

„Elveţia ne arată că educaţia duală este o investiţie strategică, nu un plan B. În Elveţia, 65% dintre tinerii cu vârsta între 15 şi 19 ani urmează o formă de educaţie profesională în sistem dual. Este o alegere strategică, care le oferă tinerilor o carieră solidă, iar companiilor, forţa de muncă calificată de care au nevoie. Şi România are potenţialul de a construi un sistem eficient de învăţământ dual, adaptat contextului local, prin parteneriate funcţionale între administraţia locală, şcoli şi companii” a declarat Adriana Cioca, preşedinta CCE-R, citată în comunicat.

Potrivit OECD (2021), 94% dintre absolvenţii de educaţie profesională din Elveţia se angajează în primele şase luni după terminarea studiilor. În România, câteva iniţiative locale demonstrează deja că învăţământul dual poate funcţiona: Holcim România, în parteneriat cu Colegiul Tehnic Alexandru Roman din Aleşd, oferă, prin programul educaţional Şcoala Tehnică Holcim, formare profesională specializată pentru tehnicieni în industria cimentului. Până în anul 2024, 98% dintre absolvenţii acestui program au fost integraţi în cadrul companiei.

Implicată din 2021 în învăţământul dual pre-universitar, Hamilton Central Europe (Timişoara) colaborează, din 2024, şi cu Universitatea Politehnica pentru formarea de ingineri în mecatronică.

Studenţii au şanse de peste 90% să continue în companie ca angajaţi sau în stagii de practică, plătite pe perioada facultăţii. Sefar a lansat, în anul 2022, un program de învăţământ dual, realizat după modelul Şcolii Duale Germane din Braşov şi cu sprijinul acesteia.

Asociaţia non-profit Fit for Future Sighişoara, care are în prezent 8 companii membre, sprijină 4 calificări profesionale, cu un total de 120 de elevi în anul şcolar 2024/2025. Pentru anul şcolar următor, a primit aprobarea pentru 102 de elevi.

În toamnă, primii absolvenţi îşi vor finaliza formarea profesională şi vor trece fie către un loc de muncă sigur, fie îşi vor continua studiile şcolare. Sefar/Monosuisse (Sighişoara) instruieşte tineri în prelucrarea polimerilor, în colaborare cu licee tehnologice.

Asociaţia Kolping România şi Colegiul Tehnic „Maria Băiulescu” (Braşov) pregătesc elevi în domeniul HoReCa. Înca din anul 2017, la iniţiativa Kolping, agenţii economici braşoveni au solicitat înfiinţarea celor 3 clase de dual.

„Evenimentul de la Braşov a demonstrat că învăţământul dual are deja exemple solide de bună practică în România, susţinute de angajatori, şcoli şi autorităţi locale. Avem şi finanţare externă, prin Programul Swiss Contribution, dar cheia rămâne colaborarea autentică între stat şi mediul privat. Parteneriatele reale sunt fundamentul unui viitor profesional solid pentru tineri şi o investiţie sustenabilă pentru societatea românească”, a spus Alina Savu, coordonatoarea Grupului de Lucru pentru Educaţie din cadrul CCE-R.