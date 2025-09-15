G4Media.ro
România pierde și al doilea meci, cu Țările de Jos, la Campionatul…

Echipa națională de volei masculin a României prezentă la Campionatul Mondial de la Manila
Sursa foto: Facebook/Federația Română de Volei

România pierde și al doilea meci, cu Țările de Jos, la Campionatul Mondial de volei masculin de la Manila

Sportz15 Sep 0 comentarii

Naţionala României a fost învinsă, luni, la Manila, de Ţările de Jos, scor 3-0, în al doilea meci din grupa B a Campionatului Mondial, la care tricolorii s-au calificat după 43 de ani, transmite News.ro.

Scorul pe seturi a fost 25-23, 26-24, 26-24.

În primul meci, România a fost învinsă de Polonia, scor 3-0, iar în următorul va evolua cu Qatar, la 17 septembrie, de la ora 05.30.

Primele două clasate în fiecare din cele opt grupe se vor califica în optimile de finală, cu meciuri programate în 23 septembrie. Urmează sferturile (25 septembrie), semifinalele şi finalele pentru medalii, în 27 şi 28 septembrie.

Campioana mondială din 2025 va obţine automat şi calificarea la ediţia din 2027 a competiţiei.

Campionatul Mondial din 2025 este primul în format cu 32 de echipe la start.

Deţinătoarea trofeului este Italia, care a dispus în finala din 2022 de Polonia, cu 3-1. Medalia de bronz a revenit Braziliei, scor 3-1 cu Slovenia.

