România participă la Cupa Mondială de Fotbal a persoanelor care au beneficiat de transplant

Asociația Transplantaților din România (ATR) a anunțat, ântr-un comunicat de presă, că a reușit să organizeze o echipă de fotbal care participă, reprezentând România, în perioada 8 – 14 septembrie 2024, la Transplant Football World Cup, Cervia, Italia.

Evenimentul este promovat de World Transplant Games Federation (WTGF) și organizat de Associazione Italiana Cultura Sport (AiCS), este rezervat beneficiarilor de transplant de organ solid și este gândit ca omagiu și mulțumire Donatorilor de organe, familiilor acestora, cadrelor medicale implicate în activitatea de transplant și post transplant. În ansamblu, evenimentul de la Cervia este unul de celebrare a vieții.

S-au înscris în competiție 11 echipe: Anglia, Australia, Chile, Franța, Irlanda, Irlanda de Nord, Italia, România, Spania, SUA, Țara Galilor și suntem mândri că am reușit ca ATR să coaguleze o echipă care să se afle printre acestea. Condițiile de concurs sunt adaptate stării medicale a competitorilor, așa încât aceștia să nu fie puși în pericol: se joacă în regim de minifotbal, fără discriminare de vârstă, sex sau orice alt criteriu, se fac oricâte schimbări este nevoie și repriza are 15 min.

Echipa care va reprezenta România are următoarea componență: Gheorghe Tache (București) – transplant renal (19 ani – reprezintă anii de transplant), manager și jucător; Gabi Voinea (Vrancea) – transplant de cord (2 ani), antrenor principal și jucător; Vasile Gheorghe (Vaslui) – transplant renal (3 ani), antrenrenor secund și jucător; Mircea Ciorcan (Timiș) – transplant renal (15 ani), medicul echipei și jucător; Ionuț Mânz (Bihor) – transplant renal (2 ani), căpitanul echipei; Lucian Ilie– transplant renal (1 an), portar; Victor Țepeș (Timiș) – transplant renal (2 ani); Vitalie Lazăr (Iași) – transplant renal (2 ani); Florin Dorobanțu (Dâmbovița) – transplant renal (2 ani); Petrică Salimon (Neamț) – transplant renal (3 ani), portar; Florin Tudose (Bacău) – transplant renal (6 ani); Gheorghe Cristea (Teleorman) – transplant renal (9 ani); Sorin Bonea (Satu Mare) – transplant renal (9 ani); Sorin Gheorghe (Galați) – transplant de ficat (10 ani); Gică Zărnescu (Bacău) – transplant renal (21 ani); Mircea Budileanu (Călărași) – transplant renal (26 ani).

„Pot să spun că am plecat de la mai puțin de zero, la începutul lui martie când WTGF a anunțat această competiție. Singurul lucru pe care îl aveam, era visul de a avea o echipă de fotbal care să fie în competiție. Am anunțat evenimentul pe grupul de Facebook al asociației și am lansat invitația de a se înscrie celor care iubesc fotbalul și au ceva tangență cu acesta. Așa a început aventura noastră: fără echipă și fără bani!

Și pentru că au fost oameni care s-au arătat interesați, ne-am luat inima în dinți și am pornit să transformăm visul în realitate. În aprilie ne-am întâlnit prima dată. Mare parte nu ne cunoșteam, dar aveam două lucruri în comun: trăiam datorită generozității unui semen (eram beneficiari ai unui transplant) și iubeam fotbalul!

Și iată-ne acum, gata de îmbarcare în avion pentru a ajunge la evenimentul de la Cervia, moment în care toate greutățile organizatorice și efortul de pregătire au rămas în urmă. Avem doar dorința de a face o imagine cât mai bună, punând în jocul de pe teren toată recunoștința față de Donator și medicina de transplant, dar și toată pasiunea noastră pentru acest joc”, a declarat Gh. Tache, managerul echipei și președintele ATR, citat în comunicat.