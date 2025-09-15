România a învins El Salvador şi va juca în Play-off-urile Grupei Mondiale I a Cupei Davis / Scor general a fost de 3-1

Echipa României a învins El Salvador, scor general 3-1, în Santa Tecla, şi va evolua în Play-off-urile Grupei Mondiale I, transmite News.ro.

Sâmbătă, în primul meci al confruntării, Radu Ţurcanu a trecut de Marcelo Arévalo, scor 6-7 (3/7), 6-3, 6-2.

Duminică, Gabriel Gheţu s-a impus cu scorul de 6-1, 2-6, 6-2 în faţa lui César Cruz, echipa Bogdan Pavel / Mircea-Alexandru Jecan a fost învinsă de perechea César Cruz / Marcelo Arévalo (El Salvador), scor 6-4, 6-4, iar apoi Radu Ţurcanu l-a învins cu 7-6 (5), 6-3 pe Cesar Cruz.

Ultimul meci, Gabriel Gheţu – Juan Carlos Fuentes Vasquez, s-a jucat până la scorul de 6-4, 3-0 pentru sportivul român.

Confruntarea s-a disputat în cadrul Grupei Mondiale II. Cele 13 echipe câştigătoare din Grupa Mondială II vor concura în play-off-urile Grupei Mondiale I, din 2026. Echipele învinse vor disputa play-off-urile Grupei Mondiale II, în 2026.