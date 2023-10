Româncă salvată de salvamontiștii italieni de pe Etna / Nu avea încălțăminte potrivită pentru drumeție

Sursa foto: Facebook / Ana Dumbravă

O româncă a fost desemnată cea mai bună jucătoare de Counter Strike din lume / ”Am vrut să le demonstrez tuturor că și fetele pot juca bine CS:GO” / ”La început am urât jocul și nu am jucat bine, dar am decis să joc un an și să încerc să o fac din ce în ce mai bine”