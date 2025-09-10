G4Media.ro
Risc de viituri pe râuri din nordul şi nord-vestul ţării / Hidrologii…

Sursa foto: INHGA

Risc de viituri pe râuri din nordul şi nord-vestul ţării / Hidrologii au instituit cod galben valabil în prima jumătate a zilei de joi / Sunt posibile depăşiri ale cotelor de atenţie

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a instituit cod galben de inundaţii, valabil joi, între orele 6:00 – 16:00, pentru râuri din nordul şi nord-vestul ţării, în contextul situaţiei hidrometeorologice actuale şi a prognozei meteo pentru următoarele 24 de ore. Hidrologii avertizează că sunt posibile depăşiri ale cotelor de atenţie, transmite News.ro.

Potrivit hidrologilor, pe fondul precipitaţiilor prognozate şi al propagării acestora, joi, între orele 6:00 – 16:00, se vor înregistra scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, precum şi viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri ale debitelor şi nivelurilor, putând fi depăşite cotele de atenţie.

În intervalul menţionat vor fi afectate anumite sectoare de râuri din judeţele: Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Bihor, Sălaj, Hunedoara, Arad şi Alba, precizează INHGA.

Specialiştii sfătuieşte populaţia să respecte cu stricteţe recomandările autorităţilor, să evite deplasările în zonele expuse inundaţiilor, să nu traverseze cursuri de apă sau poduri improvizate şi să se asigure că bunurile din gospodării sunt protejate.

