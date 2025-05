Revoluție la Rangers: Fiul lui Ancelotti, la un pas să devină antrenorul lui Ianis Hagi

Jurnaliștii scoțieni transmit că Davide Ancelotti, fiul lui Carlo Ancelotti, este favorit să devină noul antrenor al echipei Glasgow Rangers, grupare unde este legitimat și Ianis Hagi.

În prezent antrenor secund la Real Madrid (face echipă alături de tatăl său), Davide este aproape de a face pasul decisiv în cariera de tehnician principal.

Carlo Ancelotti se va despărți în curând de Real Madrid, iar Davide (35 de ani) pare tentat să înceapă o carieră de antrenor principal.

Italianul este perceput ca o variantă modernă și ambițioasă pentru banca tehnică a lui Rangers, aflată în căutare de stabilitate după plecarea belgianului Philippe Clement. Până atunci, interimatul este asigurat de fostul căpitan Barry Ferguson.

Conform The Scottish Sun, Davide Ancelotti ar urma să asiste la meciurile Braziliei cu Ecuador și Paraguay în luna iunie (Carlo Ancelotti va deveni noul antrenor al Selecao), pentru ca apoi să se alăture clubului scoțian pentru pregătirea presezonului.

În afară de Glasgow Rangers, Davide mai este dorit și de Como, dar și de grupări din Arabia Saudită.

🚨 BREAKING: Davide Ancelotti is joining the Glasgow Rangers as their new manager. @diarioas pic.twitter.com/yIaDsBMGgQ

— Madrid Zone (@theMadridZone) May 12, 2025