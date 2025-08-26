Reveniri de marcă în F1: Bottas și Perez vor fi piloții Cadillac pentru 2026

Cadillac F1 Team a confirmat marți că linia de piloți pentru sezonul 2026 al Formulei 1, stagiune de debut pentru echipa americană, va fi formată din Valtteri Bottas și Sergio Perez.

Cadillac își va face intrarea în lumea agitată a Formulei 1 alături de doi piloți cu mare experiență: Valtteri Bottas și Sergio Perez.

BREAKING: Valtteri Bottas and Sergio Perez will race for Cadillac Formula 1 Team in 2026!#F1 pic.twitter.com/umwBU2VCkA — Formula 1 (@F1) August 26, 2025

În 2026, Cadillac va deveni a 11-a echipă de pe grila de start a Marelui Circ și doar a doua americană din istoria F1. General Motors este constructorul care va opera sub numele mărcii sale Cadillac.

În vârstă de 35 de ani, Sergio Perez revine în Formula 1 după despărțirea de RedBull Racing de la finalul sezonului 2024.

Mexicanul a încheiat pe locul secund sezonul 2023 și pe locul trei sezonul 2022. În total, Perez a câștigat șase Grand Prix-uri din Formula 1 de-a lungul carierei. Debutul său a avut loc în 2011.

La rândul său, Valtteri Bottas (35 ani) are o mare experiență în Formula 1: a debutat în 2013 și a pilotat pentru patru echipe: Williams, Mecedes, Alfa Romeo și Sauber.

În acest sezon, finlandezul a fost pilot de rezervă la Mercedes.

Bottas a terminat pe locul doi în clasamentul general în 2019 și 2020 și pe locul trei în 2017 și 2021, sub culorile celor de la Mercedes, echipă unde l-a avut drept coechipier pe Lewis Hamilton.

🚨OFICIAL 🚨 💥 Cadillac anuncia el fichaje de Sergio Pérez y Valteri Bottas #F1 pic.twitter.com/LeoS490ql8 — SoyMotor.com (@SoyMotor) August 26, 2025