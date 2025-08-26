G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Reveniri de marcă în F1: Bottas și Perez vor fi piloții Cadillac…

Sergio Perez / Sursa foto: David Davies / PA Images / Profimedia
Sergio Perez / Sursa foto: David Davies / PA Images / Profimedia

Reveniri de marcă în F1: Bottas și Perez vor fi piloții Cadillac pentru 2026

Sportz26 Aug 0 comentarii

Cadillac F1 Team a confirmat marți că linia de piloți pentru sezonul 2026 al Formulei 1, stagiune de debut pentru echipa americană, va fi formată din Valtteri Bottas și Sergio Perez.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Cadillac își va face intrarea în lumea agitată a Formulei 1 alături de doi piloți cu mare experiență: Valtteri Bottas și Sergio Perez.

În 2026, Cadillac va deveni a 11-a echipă de pe grila de start a Marelui Circ și doar a doua americană din istoria F1. General Motors este constructorul care va opera sub numele mărcii sale Cadillac.

În vârstă de 35 de ani, Sergio Perez revine în Formula 1 după despărțirea de RedBull Racing de la finalul sezonului 2024.

Mexicanul a încheiat pe locul secund sezonul 2023 și pe locul trei sezonul 2022. În total, Perez a câștigat șase Grand Prix-uri din Formula 1 de-a lungul carierei. Debutul său a avut loc în 2011.

La rândul său, Valtteri Bottas (35 ani) are o mare experiență în Formula 1: a debutat în 2013 și a pilotat pentru patru echipe: Williams, Mecedes, Alfa Romeo și Sauber.

În acest sezon, finlandezul a fost pilot de rezervă la Mercedes.

Bottas a terminat pe locul doi în clasamentul general în 2019 și 2020 și pe locul trei în 2017 și 2021, sub culorile celor de la Mercedes, echipă unde l-a avut drept coechipier pe Lewis Hamilton.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.